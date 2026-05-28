Governo junta prestações sociais como o RSI numa só. Beneficiários vão ser obrigados a "trabalho social"

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REVISTA DE IMPRENSA || Conjunto de 13 apoios sociais vai ser aprovado para que Portugal não perca 500 milhões de euros

O Governo vai aprovar esta sexta-feira a criação de um novo apoio social que junta várias prestações numa só, avança o semanário Expresso na edição desta sexta-feira.

Imposta pela União Europeia, a chamada Prestação Social Única vai ser aprovada em sede de Conselho de Ministros, correspondendo às exigências de Bruxelas, que colocou agosto como a data limite para que o Executivo aplicasse esta medida, sob pena de vir a perder 500 milhões de euros.

Este novo apoio vai englobar uma série de prestações sociais como o Rendimento Social de Inserção (RSI) ou o subsídio social de desemprego, mas vem com um senão.

Também segundo o Expresso, que cita fonte do Governo, uma das condições para ter acesso à Prestação Social Única será colocar os beneficiários a realizar “trabalho social”.

Não é claro, no entanto, que tipo de “trabalho social” está em causa, sabendo-se que esta condição não se aplica a “pensionistas e crianças, que não têm a obrigação de trabalhar”.

A criação da Prestação Social Única vem ainda do tempo de António Costa como primeiro-ministro, que a inscreveu no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), prometendo fundir pelo menos oito prestações sociais não contributivas.

Agora, esse mesmo apoio vai ser alargado a 13 prestações, não sendo ainda certo qual é a lista final, embora se saiba que o RSI, por exemplo, está englobado.