MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

APAV apoiou 169 refugiados vítimas de crime em 5 anos, quase quatro vezes mais do que em 2021

Agência Lusa , TFR
Há 22 min
Palmadas em crianças (Foto de Loic Venance/AFP via Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A esmagadora maioria das vítimas apoiadas era oriunda da Europa, representando 78,7% do total, seguindo-se pessoas provenientes da Ásia (12,4%), África (5,3%) e continente americano (3,6%)

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apoiou 169 pessoas refugiadas vítimas de crime e violência entre 2021 e 2025, num aumento de 287,5% face ao primeiro ano do período analisado, revelam dados divulgados esta sexta-feira.

Segundo as estatísticas da APAV relativas às pessoas refugiadas vítimas de crime e violência, divulgadas por ocasião do Dia Mundial dos Refugiados, que se comemora no sábado, a associação apoiou 120 vítimas refugiadas em 2025, mais do triplo das 31 registadas em 2021, refletindo uma tendência de crescimento que se tem verificado nos últimos anos.

Depois dos 31 casos registados em 2021, a APAV apoiou 85 pessoas refugiadas vítimas de crime e violência em 2022, número que desceu para 14 em 2023, antes de voltar a aumentar para 69 em 2024 e atingir as 120 vítimas no ano passado.

No total dos cinco anos analisados, a associação prestou apoio a 169 pessoas refugiadas, maioritariamente mulheres, que representam 71% das vítimas acompanhadas, enquanto os homens correspondem a cerca de 27%.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A esmagadora maioria das vítimas apoiadas era oriunda da Europa, representando 78,7% do total, seguindo-se pessoas provenientes da Ásia (12,4%), África (5,3%) e continente americano (3,6%).

Os dados evidenciam igualmente o impacto da guerra na Ucrânia nos pedidos de apoio recebidos pela associação. Das 169 vítimas refugiadas acompanhadas pela APAV entre 2021 e 2025, 117 eram de nacionalidade ucraniana, o equivalente a 69,2% do total.

A maioria das vítimas tem entre os 18 e os 64 anos, embora tenham sido igualmente apoiadas crianças e jovens até aos 17 anos e pessoas com 65 ou mais anos.

A violência doméstica destaca-se de forma expressiva como o principal crime associado aos pedidos de ajuda. Dos 349 crimes e formas de violência registados pela APAV neste universo de vítimas, 284 correspondiam a situações de violência doméstica.

A associação registou ainda 21 ocorrências classificadas como outros crimes ou formas de violência, 16 casos de violência sexual, oito de ofensas à integridade física, sete de ameaça ou coação, sete de difamação ou injúria e seis relacionados com criminalidade patrimonial.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os dados mostram também que os alegados agressores eram maioritariamente homens, representando cerca de 68% dos casos em que foi possível identificar o sexo da pessoa agressora.

Quanto à relação entre vítima e agressor, a categoria mais frequente corresponde a madrastas ou padrastos, com 34,7% dos casos, seguindo-se os cônjuges (12,4%), companheiros ou companheiras (4,1%), pessoas conhecidas (4,1%), ex-companheiros (2,9%), pais ou mães (2,9%) e funcionários de instituições (2,4%).

Em mais de metade das situações acompanhadas pela APAV não foi apresentada qualquer queixa ou denúncia às autoridades. Segundo os dados divulgados, apenas 28,4% das vítimas formalizaram uma participação, enquanto 58,6% não o fizeram.

As estatísticas mostram que, além dos desafios inerentes aos processos de integração, muitas pessoas refugiadas continuam a enfrentar situações de violência e criminalidade após chegarem ao país de acolhimento, exigindo respostas especializadas de proteção e apoio.

Os dados foram divulgados pela APAV a propósito das estatísticas relativas ao período entre 2021 e 2025 sobre pessoas refugiadas vítimas de crime e violência apoiadas pela associação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: APAV Refugiados Violência Crimes Vitimas
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Viveu mais de um ano com o cadáver da mãe em casa: filha só foi encontrada depois de também morrer

Há 12 min

APAV apoiou 169 refugiados vítimas de crime em 5 anos, quase quatro vezes mais do que em 2021

Há 22 min

Calor extremo coloca 23 concelhos em risco máximo de incêndio e pior cenário chega no fim de semana

Há 51 min

"Eu acabo convosco". Dezenas de funcionárias denunciam clima de terror em lar de Chaves

Ontem às 21:45
Mais País

Mais Lidas

Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

Ontem às 11:31

Ataques ucranianos estão a isolar a Crimeia ocupada: Kiev avisa que a península "vai transformar-se numa ilha"

Ontem às 16:21

Colômbia e Uzbequistão juntaram-se para mostrar a Portugal que este grupo está cheio de rasteiras

Ontem às 05:02

Pernas, rostos, seios ou coxas: grupo de condutores de elétricos de Itália partilhava imagens de mulheres pelo Whatsapp

17 jun, 22:31

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

17 jun, 08:00

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

17 jun, 15:56

Estudo da Universidade do Porto associa défice de vitaminas A e C a mais sintomas de hiperatividade e desatenção

17 jun, 07:25

"Isto de o Ronaldo jogar a titular e o tempo todo já não dá"

Ontem às 07:30

Homens armados bloqueiam carrinha de valores e fogem com 10 mil euros

Ontem às 10:37

Pais adotivos que mataram bebé de 13 meses condenados a penas pesadas. Caso que chocou o Reino Unido chega ao fim

Ontem às 17:59

Incêndios e destroços por toda a parte: Ucrânia lança o maior ataque de sempre a Moscovo e deixa a capital da Rússia em pânico

Ontem às 16:59

Pesa 250 kg e pode atingir 130 km: Ucrânia revela pela primeira vez a sua bomba planadora

Ontem às 16:11