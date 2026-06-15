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APAV apoiou 8.540 idosos vítimas de violência em cinco anos

Agência Lusa , MM
Há 1h e 29min
Idosos (DR: Pexels/Mathias Zomer)
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Violência doméstica continua a ser o crime mais frequentemente registado

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apoiou nos últimos cinco anos 8.540 pessoas idosas vítimas de crime e violência, o que representa uma média de cinco por dia, divulgou esta segunda-feira a instituição.

Os dados estatísticos da APAV indicam um aumento de 26,5% no número de idosos apoiados entre 2021 e 2025, sendo que a ajuda foi dada em resposta a 15.804 crimes e outras formas de violência

A violência doméstica continua a ser o crime mais frequentemente registado, representando 78,9% das situações acompanhadas pela APAV, o que corresponde a 12.465 crimes.

Seguem-se a ameaça ou coação (3,7%), a ofensa à integridade física (3,7%), a difamação ou injúria (3%) e a burla (2%).

A maioria das vítimas apoiadas era do sexo feminino (76,3%), tinha entre 65 e 74 anos (49,4%) e nacionalidade portuguesa (92,7%), sendo mais de metade (55,9%) dos agressores do sexo masculino.

A APAV assinala que “a violência contra pessoas idosas ocorre maioritariamente em contexto familiar, sendo a pessoa agressora, na maioria das situações, filha ou filho da vítima (32,3%), seguida do cônjuge (21,5%)”, acrescentando que 29,8% dos agressores tem entre 25 e 64 anos.

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A associação salienta também que “mais de metade das vítimas apoiadas (53,6%) encontravam-se em situação de vitimação continuada”, entre as quais 23,4% que viveram situações de violência durante um período compreendido entre dois e seis anos antes de procurar apoio.

Quase metade das vítimas (46,6%) não apresentou queixa nem viu a sua situação denunciada às autoridades.

Para a instituição, “estas estatísticas reforçam a necessidade de continuar a investir na prevenção, deteção precoce e apoio especializado às pessoas idosas vítimas de crime e violência, bem como na sensibilização da sociedade para uma realidade frequentemente invisível”.

A APAV, criada em 1990, presta apoio jurídico, psicológico e social, gratuito e confidencial, por telefone, através da Linha de Apoio à Vítima 116 006, ‘online’, no Chatbot APAV, e presencialmente nos seus gabinetes espalhados pelo país.

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Temas: Apav Idosos Violencia Doméstica Violência
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