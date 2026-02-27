Grupo que assaltou banco em Leiria no dia do apagão vai ficar seis anos preso

Há 20 min

Entraram 20 minutos antes de a luz ir abaixo em todo o país e saíram de lá com 71 mil euros

O Tribunal Judicial de Leiria condenou três arguidos na pena de seis anos de prisão pelo crime de roubo agravado a um banco no concelho de Leiria, em 28 de abril de 2025, dia do apagão.

Segundo informação esta sexta-feira divulgada pela Procuradoria da República da Comarca de Leiria, “foi dado como provado que os arguidos entraram na dependência bancária e, mediante ameaça e intimidação dos funcionários, lograram apropriar-se de quantia monetária ali existente, colocando em causa a segurança dos presentes”.

O tribunal coletivo considerou, para a medida da pena, “a elevada ilicitude dos factos, o modo de execução e as exigências de prevenção geral e especial”, adianta a Procuradoria.

O caso remonta ao dia do apagão de 2025 tendo, no dia seguinte, a Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciado a detenção de três suspeitos de um assalto com recurso a armas a uma entidade bancária, na freguesia da Maceira, ocorrido minutos antes do apagão.

Então, o comandante do Destacamento Territorial de Leiria, capitão Ricardo Monteiro, disse à agência Lusa que dois homens entraram no banco 20 minutos antes do apagão que afetou Portugal e Espanha, pelas 11:30.

Um terceiro elemento ficou numa viatura, com a qual fugiram os três elementos após o roubo de 71 mil euros.

Os homens foram intercetados em Porto Carro, na Maceira, quando se encontravam a trocar o dinheiro da viatura envolvida no roubo para um outro automóvel.

“Um dos suspeitos colocou-se em fuga na primeira viatura e os outros dois fugiram apeados para uma zona de mato”, onde um deles foi detido, revelou.

O condutor da viatura viria a entregar-se horas depois, adiantou a mesma fonte, ao referir que, após a continuação das diligências de investigação, a GNR intercetou o outro suspeito, que se encontrava apeado na zona de Porto Carro.

A GNR encontrou na viatura, dentro de sacos, 70 mil euros em notas e mil euros em moedas.

Foram ainda apreendidas uma arma de fogo e outra arma de alarme.

Os arguidos tinham então idades entre os 20 e os 24 anos, e antecedentes criminais pela prática de ilícitos da mesma natureza, de acordo com a GNR.

A operação para a detenção dos suspeitos contou com o reforço de vários postos territoriais do Comando Territorial de Leiria da GNR e com o apoio da Polícia Judiciária de Leiria, que coadjuvou no processo dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria.