Este dente com 59 mil anos oferece uma visão rara sobre como os neandertais criaram a medicina dentária

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Os investigadores descobriram o molar inferior de um Neandertal adulto na gruta de Chagryskaya, na atual Rússia, localizada nas montanhas Altai, no sudoeste da Sibéria

Um dente invulgar encontrado numa caverna oferece um raro vislumbre de um procedimento surpreendente que os humanos pré-históricos poderão ter efetuado para tratar uma cárie há 59.000 anos.

Os investigadores descobriram o molar inferior de um Neandertal adulto na gruta de Chagryskaya, na atual Rússia, localizada nas montanhas Altai, no sudoeste da Sibéria, um local onde as populações destes primeiros humanos viveram entre cerca de 49.000 e 70.000 anos atrás.

Batizado Chagyrskaya 64, o dente destacava-se entre dezenas de outros encontrados na caverna, porque a sua coroa apresentava um buraco profundo e irregular que se estendia até à câmara pulpar, ou seja, a cavidade interna que contém nervos e vasos sanguíneos. O orifício parecia uma cavidade dolorosa que ocupava a maior parte da superfície de mastigação do dente.

Os cientistas ficaram ainda mais intrigados quando viram arranhões no dente à volta do buraco, sugerindo a manipulação com uma ferramenta qualquer. Ferramentas de pedra fina e pontiaguda também descobertas na caverna forneceram possíveis pistas sobre o que fez as marcas.

Múltiplos exames do dente de Neandertal, bem como experiências utilizando ferramentas em dentes humanos modernos, sugerem que alguém tinha essencialmente perfurado a cavidade.

Esta evidência aponta para o primeiro caso conhecido de intervenção na cavidade dentária na história evolutiva da humanidade, de acordo com um estudo publicado na quarta-feira na revista PLOS One.

Este comportamento indica que os Neandertais conseguiam identificar uma infeção e selecionar as ferramentas e técnicas corretas para aliviar a dor que esta causava - bem como suportar um procedimento doloroso. Os padrões de desgaste no dente também mostram que o indivíduo foi capaz de continuar a usar o dente após o procedimento.

"O que me espantou foi a forma intuitiva como a pessoa que possuía este dente compreendeu exatamente de onde vinha a dor e percebeu que a sua origem podia ser removida", diz a autora principal do estudo, Alisa Zubova, investigadora sénior do Museu de Antropologia e Etnografia Pedro, o Grande, da Academia Russa de Ciências, em São Petersburgo. "Nunca encontrámos nada assim antes - nem entre os Neandertais nem entre os humanos modernos de períodos muito posteriores."

As descobertas vêm juntar-se a um conjunto crescente de provas de que os Neandertais - os nossos parentes humanos extintos mais próximos - eram cognitiva e psicologicamente mais semelhantes aos humanos modernos do que se pensava, em vez de serem os homens das cavernas de mente simples e brutos dos estereótipos anteriores.

"Isto diz-nos que as partes emocionais e conscientes da mente do Neandertal funcionavam de forma independente, tal como acontece nos humanos modernos", explica Zubova.

Provas de intervenção médica

Os primatas não humanos, como os chimpanzés, demonstraram a capacidade de se tratarem a si próprios ou a outras pessoas da sua comunidade com plantas medicinais - um comportamento que os especialistas afirmam ser instintivo.

Os neandertais parecem ter feito o mesmo, ajudando os membros da sua espécie que sofriam ferimentos ou perda de audição, partilhando alimentos ou protegendo-os como forma de assistência social, refere a coautora do estudo Ksenia Kolobova, chefe do Laboratório de Arqueologia Digital do Instituto de Arqueologia e Etnografia do Ramo Siberiano da Academia Russa de Ciências em Novosibirsk, Rússia.

No entanto, há muito que os investigadores tentam distinguir se os primeiros seres humanos, como os Neandertais, eram capazes de levar esses cuidados um passo mais além, implementando estratégias médicas deliberadas.

Quando os investigadores viram o dente afetado pela cárie, perguntaram-se se a potencial evidência da manipulação do dente poderia constituir um exemplo de intervenção médica orientada.

Já antes tinham sido observados arranhões nos dentes dos Neandertais, sugerindo que estes usavam palitos para retirar alimentos ou até mastigavam plantas medicinais. Mas as cáries eram um problema raro para os Neandertais, com base em numerosos estudos dos seus dentes. Os neandertais tinham um microbioma oral muito mais rico do que os humanos modernos, bem como uma dieta pobre em hidratos de carbono, o que resultava num menor número de bactérias causadoras de cáries, como demonstrado por investigações anteriores.

Os investigadores utilizaram várias técnicas de digitalização para analisar todos os aspetos do dente, incluindo os padrões de desgaste. As observações combinadas identificaram que o Neandertal tinha definitivamente uma cavidade enquanto estava vivo, embora a causa da cavidade não tenha sido determinada.

Os exames também revelaram microtraços dos movimentos de perfuração e rotação utilizados por uma pequena ferramenta pontiaguda que removeu com êxito a cavidade. Expor a polpa dentária e limpar o conteúdo da cavidade também teria amortecido os nervos e os vasos sanguíneos, levando ao alívio da dor, aponta Zubova.

Embora os perfuradores de ponta fina feitos de jaspe local encontrado na caverna parecessem corresponder ao perfil, só havia uma maneira de o descobrir: uma experiência para realizar alguma dentisteria pré-histórica.

Experimentação com uma técnica do Neandertal

Os investigadores utilizaram três molares humanos modernos, incluindo um com uma cavidade no esmalte da coroa e dois com uma perda significativa de esmalte, como o dente do Neandertal, para a sua experiência.

A coautora do estudo, Lydia Zotkina, especialista na produção e utilização de ferramentas de pedra, realizou a experiência. É investigadora no Instituto de Arqueologia e Etnografia do Ramo Siberiano da Academia Russa de Ciências. Segundo o estudo, investigações anteriores sugeriam que apenas a pedra, e não o osso, a madeira ou qualquer outro material disponível aos Neandertais, seria suficientemente forte para modificar a estrutura de um dente.

Os investigadores recriaram as ferramentas encontradas na gruta utilizando jaspe de origem local. Zubova et al., 2026/PLOS One

Zotkina utilizou uma ferramenta feita de jaspe para criar depressões nos dentes através de movimentos de perfuração ou rotação, acabando por atingir a câmara pulpar. Para reproduzir as condições de estar dentro de uma boca, foi aplicada uma pequena quantidade de água em cada dente. Conseguiu reproduzir com sucesso o que a equipa observou no dente de Neandertal e remover a maior parte do tecido dentário de cada dente com perfuração manual em menos de uma hora.

A experiência tinha algumas limitações, nomeadamente as diferenças entre os dentes dos Neandertais e dos humanos modernos. Os neandertais têm um esmalte relativamente mais fino que se espalha por uma área maior, diz Zotkina. E o molar do Neandertal tinha uma câmara pulpar alargada.

A equipa também reconheceu que as realidades da odontologia neandertal teriam sido mais difíceis.

"Quando Lydia replicou experimentalmente o procedimento em dentes humanos modernos, precisou de concentração e controlo motor fino", refere Kolobova. "Na vida real, o dente estava na boca e a inflamação e o inchaço teriam criado dificuldades adicionais, tornando claramente a situação ainda mais complexa. No entanto, um Neandertal, há 59 000 anos, conseguiu essencialmente o mesmo resultado com uma ferramenta de pedra e sem anestesia".

Agora, sempre que Zotkina vai ao dentista, diz que pensa no paciente de Neandertal que resistiu a uma cárie dolorosa e a um tratamento igualmente excruciante.

"O que me impressionou, e continua a impressionar, é a força de vontade incrível que este Neandertal deve ter tido", conta. "Ele deve ter compreendido que, embora a dor da intervenção fosse maior do que a dor da inflamação, era apenas temporária e tinha de ser suportada."

Identificar a evolução dos cuidados de saúde

Os investigadores têm uma teoria sobre a forma como o cenário da medicina dentária se pode ter desenrolado.

A gruta de Chagyrskaya teria servido de acampamento residencial para os Neandertais. O indivíduo com a cavidade teria apresentado sinais de dores imensas, possivelmente incapaz de mastigar corretamente, o que poderia ter levado à desnutrição ou a uma infeção mais profunda do maxilar, afirma Kolobova.

Outro membro do acampamento, talvez aquele que produziu as ferramentas encontradas na caverna, perfurou o dente.

"A boca é um espaço difícil de trabalhar; é necessária uma boa destreza manual, paciência e um ajudante que consiga manter a cabeça imóvel", aponta Kolobova. "Penso que isto aconteceu no âmbito de um laço social estreito, possivelmente entre membros da família."

Alternativamente, o Neandertal pode ter-se auto-tratado.

"Esta descoberta representa um marco genuíno tanto para a antropologia como para a odontologia evolutiva, porque documenta a transição crucial da automedicação instintiva, que também observamos em primatas não humanos, para uma estratégia médica verdadeiramente intencional e deliberada", escreve o Gregorio Oxilia, professor associado de anatomia humana no departamento de medicina e cirurgia da Universidade LUM Giuseppe Degennaro, em Itália, num e-mail.

Oxilia não esteve envolvido nesta investigação, mas estudou anteriormente técnicas de raspagem que foram utilizadas para tratar lesões cariosas num indivíduo Homo sapiens há cerca de 14.000 anos.

O método de perfuração do novo estudo parece muito mais sofisticado do ponto de vista técnico e foi efetuado com uma destreza precisa, afirma.

Os resultados apontam também para uma convergência cognitiva entre os Neandertais e os humanos modernos, acrescenta Oxilia.

"Isto sugere que as raízes da medicina e da cirurgia invasivas não pertencem exclusivamente ao Homo sapiens, mas fazem parte de um legado mais vasto partilhado com os nossos parentes mais próximos", diz Oxilia. "Neste sentido, a Chagyrskaya 64 faz recuar em dezenas de milhares de anos os primeiros indícios de cuidados dentários de intervenção, inserindo-os num contexto de consciência clínica e de engenho tecnológico que reformula fundamentalmente a nossa compreensão da evolução dos cuidados de saúde humanos".