Governo anuncia o novo secretário-geral após substituição "sem encargos" para os portugueses

Agência Lusa , PF
Há 34 min
António Vicente

Segundo a mesma nota, o cargo passa a ser assumido a partir de quinta-feira por António Vicente, que acumulará com a coordenação da reforma do Estado, e mantendo “o vencimento do seu lugar na carreira de funcionário público da Comissão Europeia, pago pela instituição de origem, e, portanto, sem encargos para o erário público português”

O Governo anunciou esta quarta-feira que António Vicente, atualmente coordenador do grupo de trabalho para a Reforma do Estado, vai substituir Carlos Costa Neves como secretário-geral do executivo, “sem encargos para o erário público português”.

“Na sequência da escolha pelo Conselho de Curadores da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) de Carlos Costa Neves para o Conselho Executivo daquela instituição, o primeiro-ministro aceitou o pedido de exoneração de Carlos Costa Neves da função de Secretário-Geral do Governo”, indica um comunicado da Presidência do Conselho de Ministros.

Segundo a mesma nota, o cargo passa a ser assumido a partir de quinta-feira por António Vicente, que acumulará com a coordenação da reforma do Estado, e mantendo “o vencimento do seu lugar na carreira de funcionário público da Comissão Europeia, pago pela instituição de origem, e, portanto, sem encargos para o erário público português”

Temas: António Vicente Carlos Costa Neves Secretário-geral do Governo

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