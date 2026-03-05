Há 42 min

Tinha 83 anos

Morreu António Lobo Antunes, confirmou a CNN Portugal junto de fonte da editora Dom Quixote. O escritor de 83 anos morreu esta quinta-feira.

Vencedor, entre outros, do Prémio Camões em 2007 e do Prémio Europeu de Literatura em 2001, Lobo Antunes é um dos maiores autores da literatura portuguesa.

Nasceu em Lisboa, em 1942. Estudou na Faculdade de Medicina de Lisboa e especializou-se em psiquiatria. Em 1970 foi mobilizado para o serviço militar. Embarcou para Angola no ano seguinte, tendo regressado em 1973. Exerceu atividade clínica durante a guerra colonial em Angola, e, posteriormente, em Lisboa, no Hospital Miguel Bombarda.

Em 1979 publicou os seus primeiros livros, "Memória de Elefante" e "Os Cus de Judas", seguindo-se, em 1980, "Conhecimento do Inferno".

Seguiram-se várias obras importantes, como "Fado Alexandrino", "Auto dos Danados", "As Naus", "Manual dos Inquisidores", "O Esplendor de Portugal" ou "Exortação aos Crocodilos".

Em 2018, a Bibliothèque de la Pléiade anunciou a publicação da sua obra, sendo o segundo escritor português, depois de Fernando Pessoa, e um dos raros escritores vivos a integrar a coleção.

Ministra da Cultura lamenta morte de um escritor maior

A ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, lamentou a morte de António Lobo Antunes, considerando-o um escritor maior e intérprete sensível, que deixa um legado inesquecível.

“É com profundo pesar que lamentamos a morte de António Lobo Antunes, escritor maior de Portugal, intérprete sensível e incomparável da condição humana, um dos nossos autores mais reconhecidos das últimas décadas”, disse a ministra da Cultura numa mensagem divulgada na rede social X.

Na opinião de Margarida Balseiro Lopes, António Lobo Antunes deixa “um legado brilhante e inesquecível”.