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António Lobo Antunes com grande homenagem este domingo em Madrid

CNN Portugal
Há 44 min
António Lobo Antunes em 1996
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Embaixada de Portugal mobiliza projeção em Espanha da obra e do escritor desaparecido este ano. Depois de ser homenageado na Casa de América em abril, António Lobo Antunes será agora lembrado, contado e lido em espaço e horário “nobres” da Feira do Livro de Madrid

“Un diálogo recordando la persona y la obra de uno de los escritores europeos más universales de los últimos 50 años”, anuncia a Feira do Livro de Madrid. Não é para menos: porque falar sobre este escritor europeu entre os “mais universais dos últimos 50 anos” estarão Maria José Lobo Antunes (sua filha) e Rui Cardoso Martins (escritor e seu amigo), moderados por Javier Peña, jornalista de referência em Espanha e autor do podcast “Grandes Infelices”, sobre grandes escritores. O diálogo será intervalado por leituras em espanhol de dois textos do homenageado: António Lobo Antunes (1942-2026)

São duas testemunhas privilegiadas, explica a própria Embaixada de Portugal, força motriz desta iniciativa: “Maria José Lobo Antunes, escritora e filha do autor, evocará sobretudo o período de Angola, experiência decisiva na vida e na escrita de António Lobo Antunes e contexto em que nasceu. Rui Cardoso Martins, escritor, cronista e amigo próximo do autor, ajudará a reler uma dimensão frequentemente esquecida da sua obra: o humor”.

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Sim, o humor em Lobo Antunes, como explicará Rui Cardoso Martins. E sim, o humor numa feira que o escolheu como tema central desta sua 85ª edição: “Ler e rir, duas formas de resistir”. Ou de existir.

António Lobo Antunes, autor traduzido em várias línguas e amplamente editado em Espanha, recebe homenagem num dos espaços centrais da programação (o Pavilhão Europa) e num dos dias (e horas) da semana mais movimentados da Feira.

A sessão durará hora e meia, iniciando-se e terminando com leituras, em espanhol, de dois textos (que serão distribuídos em português nas cadeiras do público): o inicial sobre o nascimento de Maria José Lobo Antunes, e o final de um autorretrato do escritor a partir das suas próprias palavras. Entre estes dois momentos “desenha-se uma conversa sobre a vida, a obra e a permanência de António Lobo Antunes”.

Esta é já a segunda homenagem a António Lobo Antunes em Espanha projetada pela Embaixada de Portugal, liderada pelo embaixador José Augusto Duarte e assessorada pela conselheira cultural Helena Teixeira da Silva: a 23 de abril, a Casa de America em Madrid homenageou o escritor português numa sessão com a participação das escritoras portugueses Teolinda Gersão e Lídia Jorge, e do jornalista e escritor espanhol Antonio Jiménez Morato. Desta feita, na Feira do Livro, o evento organizado pela Embaixada de Portugal em Espanha com o apoio da Comissão Europeia e do Instituto Camões.

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Temas: António Lobo Antunes Homenagem Feira do Livro de Madrid Espanha Casa de America

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