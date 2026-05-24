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Feira do Livro de Madrid deste ano homenageia António Lobo Antunes

Agência Lusa , PP
Há 1h e 27min
António Lobo Antunes em 2018 (GettyImages)
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A homenagem ocorre "poucos meses depois do seu falecimento", a 5 de março, aos 83 anos

O escritor português António Lobo Antunes vai ser homenageado em 14 de junho em Madrid, na feira do livro deste ano da capital espanhola, anunciou a organização.

A homenagem a António Lobo Antunes ocorre "poucos meses depois do seu falecimento", em 05 de março, aos 83 anos, e será "um diálogo para recordar a pessoa e a obra de um dos escritores europeus mais universais dos últimos 50 anos", disse a organização da Feira do Livro de Madrid, no programa oficial da edição deste ano.

A iniciativa dedicada a António Lobo Antunes será uma "conversa entre Maria José Lobo Antunes, filha do autor, e o escritor [português] Rui Cardoso Martins".

A conversa será moderada pelo jornalista e autor espanhol Javier Peña, que é também responsável pelo ‘podcast’ dedicada à literatura "grandes infelizes", da editora independente Blackie Books, de Barcelona.

Segundo a embaixada de Portugal em Madrid, a homenagem a António Lobo Antunes está pensada "em torno da relação entre a obra do autor e o tema deste ano da feira: o humor".

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Rui Cardoso Martins "procurará refletir sobre a dimensão do humor, muitas vezes subtil, feroz ou profundamente melancólico” presente nos livros de António Lobo Antunes, segundo a mesma informação da embaixada enviada à Lusa.

Estão ainda previstas leituras de textos de António Lobo Antunes em português e espanhol, disse a mesma fonte.

A 85.ª Feira do Livro de Madrid decorre de 19 de maio a 14 de junho, no parque do Retiro, no centro da capital espanhola, e a homenagem a Lobo Antunes terá lugar no último dia, no Pavilhão Europa.

Em 03 de junho, será apresentada e debatida na feira, na biblioteca Eugénio Trías, localizada dentro do parque do Retiro, a trilogia "Trifolium", publicada pela Universidade de Salamanca e dedicada aos Estudos Portugueses nesta instituição.

"Oferece uma radiografia integral da investigação lusófona atual, estruturando-se em três eixos fundamentais: linguística, didática e literatura", segundo o programa da Feira do Livro de Madrid.

A iniciativa é organizada pelas Edições Universidade de Salamanca em colaboração com a Embaixada de Portugal em Madrid e o Instituto Camões.

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No dia anterior, em 01 de junho, o presidente da Associação Portuguesa de Editoras do Ensino Superior (APEES), João Caetano, participará no III Encontro Ibero-americano de Edição e Editoras Universitárias e Académicas, destinado a profissionais, no Pavilhão Ibero-americano da Feira do Livro de Madrid.

A Feira do Livro de Madrid 2026 tem como tema o humor e a sátira e será inaugurada no dia 29 de maio pela rainha de Espanha, Letizia Ortiz.

Com um orçamento de 1,9 milhões de euros, contará com 366 quiosques de 118 livrarias, 220 editoras, 12 distribuidoras e 16 organismos oficiais. Terá ainda espaços específicos para grémios e associações territoriais, editoras singulares e independentes, uma zona internacional e outra dedicada à ciência.

Estão previstas mais de 400 atividades durante os dias da feira e entre as centenas de autores que passarão por quiosques para autógrafos está o poeta português João Luís Barreto Guimarães, no dia 30 maio, no espaço da editora Vaso Roto.

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Temas: António Lobo Antunes Feira do livro Madrid Homenagem Escritor
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