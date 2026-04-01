Lei da Nacionalidade foi muito discutida com líderes dos países lusófonos, garante Leitão Amaro

Agência Lusa , AM
1 abr, 12:37
Ministro da Presidência, António Leitão Amaro (ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA)

Ministro da Presidência assegura que esta é uma "lei que os portugueses querem".

O ministro da Presidência afirmou  que a proposta da Lei da Nacionalidade foi também muito discutida com os países lusófonos, que compreenderam perfeitamente a importância da mesma, reiterando estar confiante que esta seja aprovada.

António Leitão Amaro falava aos jornalistas à margem da comemoração do 30.º aniversário da RTP África, que está a decorrer na Gulbenkian, em Lisboa.

Questionado sobre a Lei da Nacionalidade, o ministro da Presidência disse que esta é uma "lei que os portugueses querem".

"Já agora, é uma lei muito discutida também com os líderes dos países lusófonos, compreenderam perfeitamente em conversas bilaterais que tivemos a importância dessa lei para Portugal", prosseguiu António Leitão Amaro.

A Assembleia da República reaprecia hoje os decretos que pretendem alterar a Lei da Nacionalidade e o Código Penal, depois de algumas normas terem sido chumbadas pelo Tribunal Constitucional (TC), ainda sem garantias públicas de aprovação.

Esta "é uma lei que torna mais exigente, é verdade, a obtenção de nacionalidade, que implica uma ligação mais efetiva", salientou o governante.

O Tribunal Constitucional "identificou alguns pontos que precisavam de correção, já agora, que não constavam da versão original proposta pelo Governo das alterações que o próprio parlamento introduziu, trabalhámos com o parlamento para ultrapassar esses aspetos", disse.

"Pelo que vi e pelo diálogo que tivemos com vários partidos, compreendem que as alterações encontradas para superar esses pontos fazem sentido, são sólidas e resolverão os problemas", reforçou o ministro.

Portanto, "estamos confiantes, agora, é preciso antes disso que a lei seja hoje aprovada e isso depende dos partidos", concluiu António Leitão Amaro.

O TC declarou a 15 de dezembro do ano passado inconstitucionais várias normas dos dois decretos, depois de 50 deputados do PS terem pedido a fiscalização preventiva dos dois diplomas.

O decreto do parlamento que revê a Lei da Nacionalidade e outro que altera o Código Penal para incluir a perda de nacionalidade como pena acessória, ambos com origem numa proposta de lei do Governo PSD/CDS-PP, foram aprovados em 28 de outubro de 2025, com 157 votos a favor, de PSD, Chega, IL, CDS-PP e JPP, e 64 votos contra, de PS, Livre, PCP, BE e PAN.

Temas: António Leitão Amaro Lei da Nacionalidade

Governo

O Melhor Quiz de Política | Há sempre um pestinha que estraga a festa

Ontem às 10:00
00:56

Polígrafo. Nuno Melo beijou a mão do embaixador israelita?

3 abr, 21:55

Montenegro admite que os últimos dois anos "foram intensos" mas garante que "hoje o país está melhor e os portugueses também"

2 abr, 16:29
04:59

Montenegro "fala bem dos problemas" que afetam os portugueses. E as "soluções efetivas", onde estão?

2 abr, 15:36
Mais Governo

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Hoje às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

Ontem às 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

Ontem às 16:00

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Hoje às 08:11

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

Ontem às 09:37

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

Ontem às 16:35

Rússia voltou a reivindicar controlo de uma região do leste da Ucrânia. A realidade é bem diferente

Ontem às 19:59

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Hoje às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Hoje às 11:00

Irão rejeita novo ultimato de Trump: "Abriram as portas do inferno"

Ontem às 23:29

"O corpo assume que vai para a guerra": o lado negro do fine dining que se tornou difícil de ignorar

Ontem às 12:00