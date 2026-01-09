Governo aprova construção do Hospital Central do Algarve

Ontem às 12:59

Investimento de mais de 420 milhões de euros a realizar em modalidade de Parceria Pública-Privada

O Governo aprovou esta sexta-feira a construção do Hospital Central do Algarve, um investimento de mais de 420 milhões de euros a realizar em modalidade de Parceria Pública-Privada, anunciou o ministro da Presidência.

“Depois de 20 anos, depois de oito primeiras pedras, foi finalmente, por este Governo, hoje, aprovada a construção do Hospital Central do Algarve”, afirmou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, em Lisboa.

O governante salientou que “hoje é um dia histórico para os algarvios, para o Algarve e para o país”.

“[São] mais de 420 milhões de euros de investimento a realizar na obra em modalidade de parceria pública-privada, com um encargo superior ao longo dos 26 anos seguintes, que estimamos no conjunto as prestações desses 26 anos de cerca de 1.100 milhões de euros de custo total, por causa dos encargos financeiros ao longo do tempo”, avançou o governante.

Leitão Amaro frisou que, “finalmente, mais de duas décadas depois de anúncios, de promessas, primeiras pedras de intenções (…) uma das mais importantes obras na saúde em Portugal vai andar e vai acontecer”, sublinhando que o Hospital Central do Algarve é “um sonho de décadas, promessa de tantos” agora concretizado com esta decisão hoje do Conselho de Ministros.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já tinha anunciado na quinta-feira, no debate quinzenal na Assembleia da República, que o Conselho de Ministros iria "aprovar as resoluções para o lançamento do concurso para a construção do novo Hospital do Algarve, uma obra estrutural que se junta a outras como o Hospital de Todos os Santos em Lisboa".