Governo aprova construção do Hospital Central do Algarve

Agência Lusa , AM
Ontem às 12:59
António Leitão Amaro, ministro da Presidência (Lusa/ Manuel de Almeida)

Investimento de mais de 420 milhões de euros a realizar em modalidade de Parceria Pública-Privada

O Governo aprovou esta sexta-feira a construção do Hospital Central do Algarve, um investimento de mais de 420 milhões de euros a realizar em modalidade de Parceria Pública-Privada, anunciou o ministro da Presidência.

“Depois de 20 anos, depois de oito primeiras pedras, foi finalmente, por este Governo, hoje, aprovada a construção do Hospital Central do Algarve”, afirmou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, em Lisboa.

O governante salientou que “hoje é um dia histórico para os algarvios, para o Algarve e para o país”.

“[São] mais de 420 milhões de euros de investimento a realizar na obra em modalidade de parceria pública-privada, com um encargo superior ao longo dos 26 anos seguintes, que estimamos no conjunto as prestações desses 26 anos de cerca de 1.100 milhões de euros de custo total, por causa dos encargos financeiros ao longo do tempo”, avançou o governante.

Leitão Amaro frisou que, “finalmente, mais de duas décadas depois de anúncios, de promessas, primeiras pedras de intenções (…) uma das mais importantes obras na saúde em Portugal vai andar e vai acontecer”, sublinhando que o Hospital Central do Algarve é “um sonho de décadas, promessa de tantos” agora concretizado com esta decisão hoje do Conselho de Ministros.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já tinha anunciado na quinta-feira, no debate quinzenal na Assembleia da República, que o Conselho de Ministros iria "aprovar as resoluções para o lançamento do concurso para a construção do novo Hospital do Algarve, uma obra estrutural que se junta a outras como o Hospital de Todos os Santos em Lisboa".

Temas: António Leitão Amaro Algarve Ppp Hospital Central do Algarve

Governo

Montenegro diz que acordo comercial com Mercosul reforça autonomia estratégica da UE

Ontem às 20:34

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Deputados chumbam todas as iniciativas para acabar com propinas no superior

Ontem às 15:38

Governo aplaude acordo da UE com Mercosul que é "muito positivo" para Portugal

Ontem às 15:14
Mais Governo

Mais Lidas

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Ontem às 11:22

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:47
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

8 jan, 14:39

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

8 jan, 19:32

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

8 jan, 12:15

Morreu a atriz Elisa Lisboa

Ontem às 08:47

Oreshnik: porque é que o míssil que Putin garante ser indestrutível é tão especial?

Ontem às 16:20