Seguro volta a vencer no concelho mais envelhecido do país

CNN Portugal
Há 47 min
O candidato à segunda volta das eleições à Presidência da República, António José Seguro, visita empresas afetadas pela depressão Kristin no Parque Empresarial de Proença-a-Nova, 3 de fevereiro de 2026. JOSÉ COELHO/LUSA

Candidato apoiado pelo PS conseguiu quase dois terços dos votos

António José Seguro foi o candidato presidencial mais votado, com 64,44% dos votos, em Vinhais, o município com maior percentagem de população acima dos 65 anos do país. André Ventura apenas conseguiu 35,56% dos votos. Os resultados da segunda volta das presidenciais confirmam a tendência que já se notava na primeira volta quando António José Seguro foi o candidato mais votado, então com 37,44% dos votos, e André Ventura tinha ficado em segundo lugar com 25,49%

O município de Vinhais tinha uma população de 7.355 pessoas em 2024, segundo o Pordata, uma população praticamente repartida igualmente entre homens e mulheres, mas que denota grandes diferenças em termos etários. Do total da população, 46,3% tinha pelo menos 65 anos de idade, o valor mais alto do país. Do lado contrário, a população até aos 15 anos era de apenas 6,3%.

O envelhecimento deste concelho é ainda evidente olhando para outos indicadores que ilustram esta realidade. Entre 2021 e 2024 a população diminuiu por via de uma queda dos nascimentos e de um saldo migratório negativo, tendo a queda total atingido os 3,5% enquanto no mesmo período, a nível nacional, houve um aumento de 3,2%.

Tudo somado, “em Vinhais, o rácio entre o número de idosos (com 65 ou mais anos) e o número de jovens (com menos de 15 anos), passou de 6,73 em 2021 para 7,32 em 2024”, salienta o Pordata. Por outro lado, ainda segundo a mesma instituição, o índice de sustentabilidade potencial, que indica o número de residentes em idade ativa (15-64 anos) para cada idoso, passou de 1,09 em 2021 para 1,02 em 2024. A nível nacional, passou de 2,68 em 2021 para 2,59 em 2024.

O concelho de Vinhais, no distrito de Bragança, tem uma área de 694,75 quilómetros quadrados, ocupando, 0,8% do território nacional e situando-se entre os 50 maiores municípios do país em termos de área.

Ao nível da educação, Vinhais registava no ano letivo 2023/2024, 501 alunos matriculados, dos quais apenas 7,8% estavam no ensino privado, um valor que compara com 20,9% a nível nacional. Em termos de escolas, existiam 11 estabelecimentos de ensino: seis jardins de infância (um deles privado), quatro escolas básicas e uma escola básica e secundária.

Com base nos Censos de 2021 é possível verificar que existiam em Vinhais quase tantas casas (7.211) como habitantes. Os alojamentos estavam repartidos praticamente da mesma forma em habitações secundárias e de residência habitual. Já em termos de preços, o valo mediano de venda de casas para habitação era em Vinhais de 379 euros por metro quadrado, quando a média nacional era de 1.537 euros.

E se o valor da habitação mostra ser bastante mis baixo em Vinhais do que na média nacional, também ao nível dos salários praticados há grandes diferenças. Segundo o Pordata, em média, os trabalhadores por conta de outrem do município ganhavam por mês em 2023, 998,2 euros, quando a nível nacional o valor médio era de 1.460,8 euros. O valor de Vinhais é mesmo o quarto mais baixo do país.

Registe-se ainda que havia 605 trabalhadores por conta de outrem em Vinhais e 275 desempregados o que levava a uma taxa de desemprego de 7,9% tendo em conta o rácio entre o número de inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional e a população ativa. Ainda ao nível do emprego, aos ramos de atividade com mais pessoal eram a agricultura, o comércio e a indústria transformadora. Isto num tecido empresarial com 1.864 empresas, das quais 1.855 era microempresas, ou seja, tinham menos de 10 pessoas ao serviço e alcançavam um volume de negócios não superior a dois milhões de euros.

Em termos de acesso a serviços, existiam em Vinhais em 2023 apenas três farmácias, um balcão bancário e seis caixas multibanco. Com base nestes valores, havia um rácio de 2.483 habitantes por farmácia, que era melhor do que o rácio a nível nacional de 3.412 habitantes por farmácia. Na região NUTS III a que pertence o município de Vinhais (Terras de Trás-os-Montes), o INE sinaliza com não disponíveis os dados sobre o total de camas hospitalares, em 2023

Em sentido contrário, ao nível dos serviços bancários, registava-se um rácio de 7.450 habitantes por balcão, valor acima do correspondente rácio a nível nacional de 3.760 habitantes por estabelecimento bancário. Por último, tendo em conta as seis caixas multibanco existentes, em 2024, o rácio era de 1.226 habitantes por caixa multibanco, quando o rácio nacional era de 863.

Temas: António José Seguro Vinhais Eleições Presidenciais 2026

Presidenciais 2026

06:31

"Tenho que assumir que António José Seguro venceu": as primeiras palavras de André Ventura após ser derrotado na segunda volta

Há 8 min
02:41
opinião
Sérgio Sousa Pinto

"O Chega não é o líder da direita. Seguro teve certamente os votos do centro-direita e da direita democrática"

Há 12 min
02:52
opinião
Miguel Relvas

António José Seguro "vai ter um grande problema como Presidente da República"

Há 14 min
05:25

"Estas eleições não acabam aqui, são parte de um percurso de um projeto político para o país"

Há 17 min
Mais Presidenciais 2026

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

Ontem às 22:40

Astrónomos suspeitam que descobriram objeto que pode desvendar um dos maiores mistérios do Universo

Ontem às 19:00

As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê

Ontem às 18:00

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

6 fev, 20:20

Mau tempo: Proteção Civil alerta para o "problema maior": "Os movimentos de massa não são visíveis"

Ontem às 19:31

Há "aqui um deslocamento da depressão Marta para o norte do país" e, por isso, vai afetar "outras regiões" que não estavam previstas

Ontem às 13:11

"Ou foges ou morres": estes homens dizem ter sido enganados pela Rússia para lutarem na Ucrânia

Ontem às 22:00

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

Hoje às 14:08

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

Hoje às 08:00

Mau tempo: Seixal, Barreiro, Moita e Alcochete com várias estradas inundadas

Ontem às 18:19

Pensões de fevereiro são pagas hoje e trazem uma compensação de IRS

6 fev, 08:49