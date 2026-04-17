Seguro encontra-se com Felipe VI e com Sánchez em Madrid

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É a primeira viagem ao estrangeiro do Presidente da República

O Presidente da República, António José Seguro, vai encontrar-se com o Rei de Espanha, Felipe VI, e também com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em Madrid, na sua primeira deslocação ao estrangeiro.

O chefe de Estado, que assumiu funções há pouco mais de um mês, vai viajar para a capital espanhola no domingo. Os encontros institucionais serão na segunda-feira.

Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, refere-se que António José Seguro, acompanhado pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, vai encontrar-se com os reis Felipe VI e Letizia.

"O Presidente da República mantém também uma reunião com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha", lê-se na mesma nota.

De acordo com a Presidência da República, "ao escolher Espanha como destino da sua primeira visita oficial fora do país, o Presidente da República assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha e a natureza única do relacionamento bilateral, que esta visita procura consolidar e reforçar".

O Rei de Espanha, Felipe VI, esteve presente na posse de António José Seguro como Presidente da República, em 09 de março.

No início da sua intervenção, na Assembleia da República, o novo Presidente saudou a presença do monarca espanhol, a quem declarou: "A sua presença honra-nos e reforça os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha. Sei que ambos preferimos os caminhos às fronteiras".

"Sinergias que unem territórios, aproximam pessoas e transformam a vizinhança numa relação de amizade e cooperação. A relação entre Portugal e Espanha tem demonstrado que é possível construir convergências duradouras quando prevalece a vontade de um destino partilhado. Vontade que aqui renovo em nome de Portugal", acrescentou António José Seguro.

O seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, manteve uma relação próxima com Felipe VI e Espanha foi o país onde mais vezes esteve, 19 no total, incluindo logo no início dos seus dois mandatos, em 2016 e 2021, mas deslocou-se primeiro ao Vaticano, no mesmo dia.

Na sua última deslocação a Espanha antes de deixar o cargo, em 20 de fevereiro deste ano, o anterior Presidente da República manifestou a certeza de que esse seria o primeiro destino do seu sucessor, António José Seguro, no estrangeiro, para "reafirmar a fraternidade" entre os dois países.