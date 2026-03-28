Presidente da República evita polémica sobre eleições para Tribunal Constitucional

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“Eu confesso que, neste momento, a minha grande preocupação vai para os portugueses que passam por momentos muito difíceis e com o impacto que esta guerra [no Irão] pode ter na sua vida”

O Presidente da República disse hoje acreditar que o parlamento vai eleger os membros do Conselho de Estado antes de 17 de abril e evitou comentar a polémica sobre a eleição de juízes para o Tribunal Constitucional (TC).

“A minha convicção é a de que, quando reunir o Conselho de Estado no próximo dia 17 de abril, ele já tenha os novos representantes do parlamento. É esse o desejo, é isso que o país exige e é essa a minha convicção”, afirmou aos jornalistas António José Seguro, em Santarém, horas depois da cerimónia de apresentação das Forças Armadas.

Após vários adiamentos da eleição de representantes da Assembleia da República para vários órgãos externos, como o TC, mas também o Conselho de Estado, a que preside, Seguro optou por não se pronunciar sobre a polémica que opõe PSD, Chega e PS acerca da composição da lista para aquele tribunal.

Questionado diretamente pelos jornalistas acerca da polémica e da tensão entre os partidos, o Presidente limitou-se a dizer: “Eu confesso que, neste momento, a minha grande preocupação vai para os portugueses que passam por momentos muito difíceis e com o impacto que esta guerra [no Irão] pode ter na sua vida”.

A eleição para os membros dos órgãos externos pelo parlamento está agora prevista para 16 de abril, véspera da reunião do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente, dedicada às questões de Defesa e segurança.