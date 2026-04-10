Seguro diz estar “muito atento” às rendas que estão “pela hora da morte”

Agência Lusa , MM
Há 35 min
António José Seguro na Cerimónia do Dia do Combatente (PAULO NOVAIS/LUSA)

Presidente da República termina esta sexta-feira a Seguro “muito atento” às rendas “pela hora da morte” primeira Presidência Aberta, que começou na segunda-feira na região centro do país

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Presidente da República, António José Seguro, disse esta sexta-feira estar “muito atento” ao problema da habitação já que os salários dos portugueses não chegam para pagar “as rendas que estão pela hora da morte” ou para comprar uma casa.

No último dia da Presidência Aberta dedicada às regiões mais afetadas pelo mau tempo, o chefe de Estado visitou casas modulares na freguesia de Pousos, Leiria, onde a câmara realojou provisoriamente pessoas que ficaram sem as suas casas na sequência da tempestade Kristin.

“Estou também atento, muito atento a essa situação, porque de facto os salários não chegam para pagar as rendas exorbitantes que existem ou para comprar uma casa”, respondeu a Ana Comenda, uma das moradoras que lhe contava a dificuldade, para lá do problema do mau tempo, em encontrar uma casa que conseguisse pagar.

O Presidente da República perguntou-lhe se trabalhava e a moradora explicou que estava desempregada, mas a fazer “uma formação para nível 4, para que possa também encontrar um emprego que corresponda àquilo que é necessário”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“E para ter também um salário que seja possível também pagar uma renda, porque as rendas estão pela hora da morte”, atirou Seguro.

Ana Comenda transmitiu ao chefe de Estado a necessidade de ser revista a "questão da habitação em Portugal”.

“Sei bem. Aliás, recentemente, na última intervenção que fiz na Assembleia da República, chamei precisamente a atenção para essa situação”, recordou.

O Presidente da República referia-se ao seu discurso, a semana passada, na sessão no parlamento para celebrar os 50 anos da Constituição.

"Está por cumprir, e tem de ser concretizado, um dos mais nobres princípios constitucionais: o de uma sociedade justa e solidária", advertiu.

Segundo o chefe de Estado, "todos os meses surgem novos sinais de alerta sobre o acesso à habitação", setor no qual se estão "a bater recordes históricos nos custos" e com taxas de esforço no arrendamento que "esmagam o orçamento familiar".

"O Estado despertou tarde e é lento nas respostas. Sejamos honestos, para termos crédito na esperança que devemos aos nossos jovens são urgentes respostas e resultados concretos", apelou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No parque habitacional nos Pousos, a Câmara Municipal de Leiria instalou seis casas modulares e uma lavandaria, onde vivem atualmente 18 pessoas.

No total, esta autarquia tem 56 pessoas a viverem em 21 habitações modulares, distribuídas pelos Pousos, Colmeias, Maceira, Souto da Carpalhosa, Amor e Bidoeira de Cima.

Já no centro da cidade de Leiria, no Mercado Municipal, o Presidente da República reuniu-se depois com familiares das vítimas do mau tempo.

Só no concelho de Leiria, a tempestade Kristin causou a morte a seis pessoas e deixou 775 feridas, num total de 2.863 ocorrências.

Estes números estão plasmados numa exposição sobre a tempestade, instalada no Jardim Luís de Camões, onde o Chefe de Estado teve a oportunidade de ver várias fotografias sobre os danos causados neste concelho, onde 344 pessoas ficaram desalojadas e 94 mil clientes ficaram sem eletricidade.

Nesta ocasião, António José Seguro revisitou algumas fotografias que tinha tirado com o seu telemóvel, na primeira vez em que esteve no terreno, sozinho e sem comunicação social, ainda antes de ter sido eleito Presidente da República, durante o período da campanha.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ainda na cidade de Leiria, o chefe de Estado tem um encontro com empresários da região.

Temas: António José seguro Seguro Presidente da república Presidência aberta Presidente da República

Presidente Seguro

Presidente promulga decreto que baixa limites mínimos do ISP até 30 de junho

Há 31 min

Seguro diz estar “muito atento” às rendas que estão “pela hora da morte”

Há 35 min

Seguro promete atenção aos antigos combatentes e quer que Governo responda às lacunas

Ontem às 13:14

Mau tempo: Seguro quer "menos palavras e mais ação" para que os apoios cheguem rápido

7 abr, 15:56
Mais Presidente Seguro

Mais Lidas

Rússia lançou operação para roubar em Portugal informação de natureza governamental, militar e de infraestruturas críticas

8 abr, 13:58

Portugal continua "bastante débil" e nem consegue "saber se foi atacado": Rússia lançou operação para roubar informação sensível e expôs algo "ridículo" no nosso país

Ontem às 07:00

Governo propõe redução de 78% da multa aplicada a empregadores que omitam à Segurança Social a contratação de trabalhadores

Ontem às 10:00

Hacker está a tentar vender vários dados roubados após conseguir entrar em supercomputador da China

Ontem às 08:00

Homicídio na Marinha Grande. Inquilino mata senhorio após aumento da renda

Hoje às 07:07

Trump cometeu um erro estratégico no Estreito de Ormuz. Agora o Irão tem um "ás de trunfo" na mão - e está a jogá-lo nestas negociações

Hoje às 07:00

Covid-19: Ana Paula Martins tentou travar vacinação de crianças saudáveis em 2021. Quando chegou a ministra, a DGS deu-lhe razão

Ontem às 20:44

“Uma sociedade que não honre os professores é uma sociedade deficiente”

8 abr, 15:56

Seguro promete atenção aos antigos combatentes e quer que Governo responda às lacunas

Ontem às 13:14

Adepto morre após jogo entre FC Porto e Nottingham Forest

Hoje às 07:20

Europa prepara-se para um dia decisivo num país que deixou de ser normal (e a revolução pode vir de onde não se esperava)

Ontem às 21:00

Preços da gasolina e do gasóleo descem na próxima semana

Há 3h e 33min