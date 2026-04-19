Seguro chega hoje a Madrid para primeira visita ao estrangeiro

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A chegada do chefe de Estado a Madrid está prevista para as 15:55 locais, mais uma hora do que Lisboa

O Presidente da República, António José Seguro, chega este domingo a Madrid, para a sua primeira visita oficial ao estrangeiro, durante a qual terá encontros com o Rei Felipe VI e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na segunda-feira.

A chegada do chefe de Estado a Madrid está prevista para as 15:55 locais, mais uma hora do que Lisboa.

Hoje à tarde, pelas 17:30 locais, António José Seguro irá encontrar-se com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha, na residência do embaixador de Portugal em Madrid.

Na segunda-feira, de acordo com o programa divulgado à comunicação social, o Presidente da República será recebido no Palácio Real pelas 12:45 locais.

Segundo uma nota da Presidência da República, António José Seguro irá encontrar-se com os reis Felipe VI e Letizia acompanhado pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas.

O encontro dos chefes de Estado está marcado para as 13:00, alargado às delegações, e é seguido de almoço oferecido pelos reis de Espanha, no Palácio da Zarzuela.

Pelas 16:30 locais, António José Seguro irá reunir-se com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa.

Estão previstas declarações do Presidente da República aos jornalistas mais tarde, na residência do embaixador de Portugal em Madrid.

António José Seguro assumiu o cargo de Presidente da República há pouco mais de um mês, em 09 de março.

Na nota divulgada pela Presidência da República refere-se que, "ao escolher Espanha como destino da sua primeira visita oficial fora do país, o Presidente da República assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha e a natureza única do relacionamento bilateral, que esta visita procura consolidar e reforçar".

O Rei de Espanha, Felipe VI, esteve presente na posse de António José Seguro como Presidente da República.

No início da sua intervenção, na Assembleia da República, o novo Presidente saudou a presença do monarca espanhol, a quem declarou: "A sua presença honra-nos e reforça os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha. Sei que ambos preferimos os caminhos às fronteiras".

"Sinergias que unem territórios, aproximam pessoas e transformam a vizinhança numa relação de amizade e cooperação. A relação entre Portugal e Espanha tem demonstrado que é possível construir convergências duradouras quando prevalece a vontade de um destino partilhado. Vontade que aqui renovo em nome de Portugal", acrescentou António José Seguro.

O seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, manteve uma relação próxima com Felipe VI e Espanha foi o país onde mais vezes esteve, 19 no total, incluindo logo no início dos seus dois mandatos, em 2016 e 2021, mas deslocou-se primeiro ao Vaticano, no mesmo dia.

Na sua última deslocação a Espanha antes de deixar o cargo, em 20 de fevereiro deste ano, o anterior Presidente da República manifestou a certeza de que esse seria o primeiro destino do seu sucessor, António José Seguro, no estrangeiro, para "reafirmar a fraternidade" entre os dois países.