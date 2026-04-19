Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Seguro chega hoje a Madrid para primeira visita ao estrangeiro

Agência Lusa , JGR
Há 2h e 5min
António José Seguro na Cerimónia do Dia do Combatente (PAULO NOVAIS/LUSA)

A chegada do chefe de Estado a Madrid está prevista para as 15:55 locais, mais uma hora do que Lisboa

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Presidente da República, António José Seguro, chega este domingo a Madrid, para a sua primeira visita oficial ao estrangeiro, durante a qual terá encontros com o Rei Felipe VI e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na segunda-feira.

A chegada do chefe de Estado a Madrid está prevista para as 15:55 locais, mais uma hora do que Lisboa.

Hoje à tarde, pelas 17:30 locais, António José Seguro irá encontrar-se com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha, na residência do embaixador de Portugal em Madrid.

Na segunda-feira, de acordo com o programa divulgado à comunicação social, o Presidente da República será recebido no Palácio Real pelas 12:45 locais.

Segundo uma nota da Presidência da República, António José Seguro irá encontrar-se com os reis Felipe VI e Letizia acompanhado pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas.

O encontro dos chefes de Estado está marcado para as 13:00, alargado às delegações, e é seguido de almoço oferecido pelos reis de Espanha, no Palácio da Zarzuela.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Pelas 16:30 locais, António José Seguro irá reunir-se com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa.

Estão previstas declarações do Presidente da República aos jornalistas mais tarde, na residência do embaixador de Portugal em Madrid.

António José Seguro assumiu o cargo de Presidente da República há pouco mais de um mês, em 09 de março.

Na nota divulgada pela Presidência da República refere-se que, "ao escolher Espanha como destino da sua primeira visita oficial fora do país, o Presidente da República assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha e a natureza única do relacionamento bilateral, que esta visita procura consolidar e reforçar".

O Rei de Espanha, Felipe VI, esteve presente na posse de António José Seguro como Presidente da República.

No início da sua intervenção, na Assembleia da República, o novo Presidente saudou a presença do monarca espanhol, a quem declarou: "A sua presença honra-nos e reforça os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha. Sei que ambos preferimos os caminhos às fronteiras".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Sinergias que unem territórios, aproximam pessoas e transformam a vizinhança numa relação de amizade e cooperação. A relação entre Portugal e Espanha tem demonstrado que é possível construir convergências duradouras quando prevalece a vontade de um destino partilhado. Vontade que aqui renovo em nome de Portugal", acrescentou António José Seguro.

O seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, manteve uma relação próxima com Felipe VI e Espanha foi o país onde mais vezes esteve, 19 no total, incluindo logo no início dos seus dois mandatos, em 2016 e 2021, mas deslocou-se primeiro ao Vaticano, no mesmo dia.

Na sua última deslocação a Espanha antes de deixar o cargo, em 20 de fevereiro deste ano, o anterior Presidente da República manifestou a certeza de que esse seria o primeiro destino do seu sucessor, António José Seguro, no estrangeiro, para "reafirmar a fraternidade" entre os dois países.

Temas: António José Seguro Seguro Madrid Viagem Presidente da República
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Presidente Seguro

Seguro chega hoje a Madrid para primeira visita ao estrangeiro

Há 2h e 5min

Presidente da República recebe parceiros sociais em Belém na quarta-feira

Ontem às 21:02

Conselho de Estado defende reforço da prevenção e resposta a crises e respeito pelo direito internacional

17 abr, 19:41

Seguro encontra-se com Felipe VI e com Sánchez em Madrid

17 abr, 12:50
Mais Presidente Seguro

Mais Lidas

Cinco detidos em operação da PJ após buscas no Hospital das Forças Armadas e na prisão da Carregueira

17 abr, 18:19

Voos cancelados, aumento do preço de bilhetes já comprados: saiba como proteger-se antes de viajar

17 abr, 22:50

Um país inteiro respirou de alívio depois de um lobo que fugiu do jardim zoológico ter sido encontrado

17 abr, 12:17

"Dá vontade de chorar": fotógrafo consegue raro acesso aos fantasmagóricos ursos-espírito do Canadá

Ontem às 11:00

Saiu em precária há 14 anos e não voltou à prisão. Foi apanhado em Setúbal

17 abr, 17:29

Pensava que era uma ressaca. No dia seguinte não conseguia ver

Ontem às 15:00

Estas mulheres submeteram-se a uma mastectomia para combater o cancro. Depois veio a dor

Ontem às 12:00

Preço do petróleo cai a pique segundos após o anúncio da abertura do Estreito de Ormuz

17 abr, 14:54

"Amazon da guerra": como a Ucrânia criou um supermercado digital de drones que está a aterrorizar o exército russo

17 abr, 07:00

Irão reabre "completamente" Estreito de Ormuz mas bloqueio dos EUA mantém-se ativo "em plena força"

17 abr, 15:19

Lei laboral: patrões chegam a acordo com Governo, UGT não

17 abr, 18:09

Influenciadoras russas insurgem-se contra as políticas de Putin. "As pessoas têm medo de si"

Ontem às 17:05