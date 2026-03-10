"Ainda não há data, nem local", mas Seguro anuncia primeira Presidência Aberta na Região Centro

Agência Lusa , MM
Há 1h e 16min
António José Seguro

Presidente da República diz que "quer a data, quer o local" serão anunciados "até ao final da semana"

O Presidente da República, António José Seguro, revelou esta terça-feira que a sua primeira Presidência Aberta terá lugar na Região Centro, remetendo para o final de semana o anúncio da data e o local exato.

“Ainda não há data, nem local, mas anunciarei até ao final da semana, quer a data, quer o local, para a primeira Presidência Aberta, que vai ser precisamente na Região Centro”, afirmou.

O anúncio foi feito no segundo dia do programa de tomada de posse, depois de o novo Presidente da República ter visitado a aldeia de Mourísia, na União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, que em 2025 esteve cercada por chamas.

António José Seguro foi recebido com palmas, teve oportunidade de descerrar uma placa contendo “um agradecimento público” pela sua visita, tendo ainda a oportunidade de cumprimentar habitantes desta pequena aldeia, onde só vivem cerca de uma dezena de pessoas, bem como populares de povoações vizinhas.

Enquanto percorreu algumas ruas desta aldeia, que tem mais casas do que habitantes, o Presidente da República foi presenteado com um livro, tirou uma selfie e deixou o desejo de que “o Estado não lhes falte, independentemente do local onde decidam viver”.

António José Seguro tomou posse formal, perante a Assembleia da República, na manhã de segunda-feira, abrindo depois os jardins do Palácio de Belém à população e participando num encontro com jovens numa universidade em Lisboa.

A posse do novo Presidente da República contemplou dois dias de programa, alargado a Arganil, Guimarães e ao Porto, com iniciativas que refletem prioridades e desígnios do seu mandato.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, 66,84% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.

Temas: António José Seguro Seguro Presidente da República Presidência aberta

Há 1h e 16min
08:26

Há 1h e 35min

Há 3h e 43min
05:26

Há 3h e 44min
