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Seguro considera que visita a Espanha "ultrapassou expectativas" e que os dois países convergem "no essencial"

Agência Lusa , PF
Há 53 min
António José Seguro (Estela Silva/Lusa)

Interrogado se não há irritantes entre Portugal e Espanha nomeadamente quanto à guerra no Irão, António José Seguro respondeu que sai "muito satisfeito e muito feliz" desta visita e descreveu como "muito caloroso, muito afetuoso" o ambiente do seu encontro seguido de almoço com os reis Felipe VI e Letizia

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O Presidente da República, António José Seguro, considerou esta segunda-feira que a sua primeira visita oficial a Espanha "ultrapassou as expectativas" e que no plano geopolítico os dois países convergem "no essencial".

António José Seguro falava aos jornalistas na residência do embaixador de Portugal em Madrid, no fim da sua deslocação ao estrangeiro enquanto chefe de Estado.

"Regressamos a Portugal com uma enorme felicidade, porque do meu ponto de vista esta visita ultrapassou as expectativas, quer em termos das relações entre Estados, quer em termos das relações pessoais, que se cimentaram com os reis de Espanha", declarou.

Questionado sobre as diferentes posições assumidas pelos governos português e espanhol em relação à administração norte-americana de Donald Trump, o Presidente da República considerou que "Portugal e Espanha convergem no essencial: o mundo precisa de paz".

"Há demasiado sofrimento, e os dois Estados estão firmemente dispostos a colaborar em todas as iniciativas que promovam cessar-fogo onde há guerra e que promovam a paz duradoura, porque é de paz que o mundo precisa, há demasiado sofrimento. E desse ponto de vista há uma convergência total. E também há uma convergência total no sentido que o Estreito de Ormuz se abra", apontou.

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Interrogado se não há irritantes entre Portugal e Espanha nomeadamente quanto à guerra no Irão, António José Seguro respondeu que sai "muito satisfeito e muito feliz" desta visita e descreveu como "muito caloroso, muito afetuoso" o ambiente do seu encontro seguido de almoço com os reis Felipe VI e Letizia.

O chefe de Estado chegou no domingo à tarde à capital espanhola, acompanhado pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, e pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Esta segunda-feira, o Presidente da República foi recebido pelo Rei Felipe VI, no Palácio Real, num encontro seguido de almoço, em que também esteve o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, com quem se reuniu mais tarde, no Palácio da Moncloa.

"Vou muito feliz, tanto eu como a minha mulher, no regresso a Portugal", reforçou, manifestando-se certo de que "essa felicidade também é partilhada pelo senhor ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros". 

Quanto a futuras visitas dos reis de Espanha a Portugal, o Presidente da República referiu que "haverá com certeza altura para as visitas de Estado, esta é uma visita oficial, mas os reis sabem que têm sempre as portas de Portugal abertas e que serão sempre muito bem-vindos".

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"Cimentou-se uma relação pessoal muito boa que, tenho a certeza, vai produzir muitos frutos no futuro. Saio muito feliz desta visita", concluiu.

Temas: António José Seguro Rei Filipe VI Espanha Filipe VI Reis de Espanha
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