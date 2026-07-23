Selecionador de Cabo Verde surpreende Seguro com camisola de Vozinha

Agência Lusa , TFR
Há 24 min
O Presidente da República, António José Seguro (C), ladeado pelo Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Pereira Neves (2-E) e pelo selecionador de futebol de Cabo Verde, Pedro Brito Bubista (E), posa para a fotografia com uma camisola do guarda-redes da seleção nacional de futebol de Cabo Verde, Vozinha. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
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Já com a camisola do guarda-redes 'Vozinha' nas mãos, o Presidente da República recordou os jogos da seleção de Cabo Verde e comparou o desempenho dos Tubarões Azuis à "pureza do desporto e pureza do futebol"

O selecionador cabo-verdiano de futebol, Pedro Brito 'Bubista', surpreendeu na quarta-feira o Presidente António José Seguro e ofereceu-lhe uma camisola do guarda-redes 'Vozinha' (Josimar Dias), uma das estrelas dos Tubarões Azuis no Mundial 2026.

«Não estava à espera desta. Extraordinário, isto é que é a verdadeira 'morabeza'», referiu o chefe de Estado.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, e 'Bubista', foram ao encontro de Seguro no último ponto da agenda de quarta-feira da visita de Estado do Presidente da República, numa feira do livro apoiada pelo Camões – Cooperação Portuguesa, na Cidade Velha.

Quando avistou o selecionador cuja equipa empatou com a Espanha, atual campeã, e vendeu cara a derrota com a Argentina (3-2, nos 16 avos de final), Seguro pediu a todos uma saudação: «o senhor é que merece um grande aplauso».

Já com a camisola do guarda-redes 'Vozinha' nas mãos, o Presidente da República recordou os jogos da seleção de Cabo Verde e comparou o desempenho dos Tubarões Azuis à «pureza do desporto e pureza do futebol».

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«É uma capacidade de juntar talentos, jogar em equipa e acreditar nisso. É fabuloso», acrescentou.

Seguiu-se uma breve conversa com 'Bubista', em que o Presidente português perguntou pelo segredo para a «afinação» da equipa estreante em mundiais.

«É a definição da nossa identidade, mostrámos claramente o que é o nosso povo, procurar fazer tudo com muita união», respondeu o selecionador.

Segundo referiu, «o segredo é o trabalho, é o que define o povo cabo-verdiano, trabalhar sempre para ultrapassar as dificuldades», concluiu.

O sucesso da prestação de Cabo Verde no Mundial 2026 tem sido referência desde o início da visita de António José Seguro, que na terça-feira ofereceu ao seu homólogo, José Maria Neves, uma peça especial, em vidro, em forma de Tubarão Azul.

O Presidente português cumpre na hoje o último dia de visita ao arquipélago, viajando de Santiago até à ilha da Boa Vista, onde participará na sessão de abertura da V Conferência Internacional da Década do Oceano, sob o lema «Economia Azul: Caminhos Sustentáveis».

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Na ilha da Boa Vista, o programa inclui ainda visitas aos paços do concelho, onde Seguro receberá as chaves da cidade de Sal Rei, à Reserva Natural do Morro de Areia e ao centro de artes e cultura local.

António José Seguro e José Maria Neves darão uma conferência de imprensa conjunta antes do regresso à cidade da Praia, na ilha de Santiago.

Na capital, o Presidente da República visitará o Centro de Hemodiálise do Hospital Agostinho Neto, principal unidade de saúde do país, que tem beneficiado de apoio português, e terminará o percurso no Techpark, parque tecnológico da Praia.

Seguro termina a visita a Cabo Verde com uma receção à comunidade portuguesa na Escola Portuguesa da cidade da Praia.

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Temas: António José Seguro Presidente da República Cabo Verde Vozinha
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