Seguro vai receber Montenegro no Palácio de Queluz

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 32min
António José Seguro (Lusa)

Presidente da República eleito toma posse a 9 de março

O Presidente da República eleito, António José Seguro, vai receber o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na terça-feira à tarde, no Palácio Nacional de Queluz, para apresentação de cumprimentos e do programa PTRR.

Segundo uma nota divulgada pela assessoria de comunicação do Presidente eleito, o encontro está marcado para as 16:00 no Palácio Nacional de Queluz, onde António José Seguro tem um gabinete de trabalho até tomar posse como chefe de Estado, a 9 de março.

"Além da apresentação formal de cumprimentos, o primeiro-ministro detalhará o programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), cujas linhas gerais foram anunciadas ao país na passada sexta-feira", lê-se na nota.

Temas: António José Seguro Presidente da República Luís Montenegro Palácio Nacional de Queluz

