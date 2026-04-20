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Seguro recebido por Felipe VI em Madrid antes de se encontrar com Pedro Sánchez

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 24min
O Presidente da República, António José Seguro, acompanhado por Filipe VI de Espanha durante um encontro conjunto no Palácio Real de Madrid, naquela que é a sua primeira visita oficial como chefe de Estado, em Madrid, Espanha, 20 de Abril de 2026. ESTELA SILVA/LUSA

Pelas 16:30 locais, António José Seguro irá reunir-se com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez

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O Presidente da República, António José Seguro, foi esta segunda-feira recebido pelo Rei de Espanha, Felipe VI, antes de se encontrar com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em Madrid, na sua primeira visita oficial ao estrangeiro.

António José Seguro chegou no domingo à tarde à capital espanhola, acompanhado pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, e pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Durante um encontro com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha, o Presidente da República afirmou que "a escolha de Espanha não é uma escolha ao acaso" e que quer consolidar o que os seus antecessores fizeram pelo reforço das relações bilaterais e da cooperação multilateral, em particular no quadro da União Europeia.

No plano das relações comerciais, o chefe de Estado manifestou o desejo de ver crescer a presença de empresas portuguesas no mercado espanhol.

Esta segunda-feira, o Presidente da República foi recebido no Palácio Real pelas 12:45 locais, mais uma hora do que em Lisboa. O encontro dos chefes de Estado estava marcado para as 13:00, sendo alargado às delegações, e sendo seguido de almoço oferecido pelos reis de Espanha.

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O Presidente da República, António José Seguro, acompanhado por Filipe VI de Espanha durante um encontro conjunto no Palácio Real de Madrid, naquela que é a sua primeira visita oficial como chefe de Estado, em Madrid, Espanha, 20 de Abril de 2026. ESTELA SILVA/LUSA

Pelas 16:30 locais, António José Seguro irá reunir-se com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa.

Estão previstas declarações do Presidente da República aos jornalistas mais tarde, na residência do embaixador de Portugal em Madrid. 

António José Seguro assumiu o cargo de Presidente da República há cerca de um mês e meio, em 9 de março.

Na nota divulgada pela Presidência da República refere-se que, "ao escolher Espanha como destino da sua primeira visita oficial fora do país, o Presidente da República assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha e a natureza única do relacionamento bilateral, que esta visita procura consolidar e reforçar".

O Rei de Espanha, Felipe VI, esteve presente na posse de António José Seguro como Presidente da República.

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No início da sua intervenção, na Assembleia da República, o novo Presidente saudou a presença do monarca espanhol, a quem declarou: "A sua presença honra-nos e reforça os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha. Sei que ambos preferimos os caminhos às fronteiras".

"Sinergias que unem territórios, aproximam pessoas e transformam a vizinhança numa relação de amizade e cooperação. A relação entre Portugal e Espanha tem demonstrado que é possível construir convergências duradouras quando prevalece a vontade de um destino partilhado. Vontade que aqui renovo em nome de Portugal", acrescentou António José Seguro.

O seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, manteve uma relação próxima com Felipe VI e Espanha foi o país onde mais vezes esteve, 19 no total, incluindo logo no início dos seus dois mandatos, em 2016 e 2021, mas deslocou-se primeiro ao Vaticano, no mesmo dia.

Na sua última deslocação a Espanha antes de deixar o cargo, em 20 de fevereiro deste ano, o anterior Presidente da República manifestou a certeza de que esse seria o primeiro destino do seu sucessor, António José Seguro, no estrangeiro, para "reafirmar a fraternidade" entre os dois países.

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