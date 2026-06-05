Seguro pediu respostas imediatas às vítimas das tempestades, mas milhares de apoios continuam por atribuir

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REVISTA DE IMPRENSA | Cinco meses após os fenómenos meteorológicos, permanecem em análise 19.588 candidaturas a apoios públicos

António José Seguro defendeu um conjunto de cinco medidas consideradas “imediatas” para apoiar as populações e territórios afetados pelo recente comboio de tempestades, mas parte dessas respostas continua sem chegar ao terreno com a urgência apontada pelo Presidente da República, como revela o Jornal Público. Embora as prioridades identificadas estejam contempladas através do PTRR – Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência –, muitas das intervenções previstas mantêm um horizonte de médio e longo prazo.

Entre as prioridades destacadas por Seguro está a necessidade de acelerar pagamentos, reapreciações e decisões pendentes, sobretudo nas áreas da habitação, dos seguros e dos apoios públicos.

Cinco meses após os fenómenos meteorológicos, permanecem em análise 19.588 candidaturas a apoios públicos. A maior fatia corresponde à habitação, com 16.300 pedidos ainda a aguardar apreciação pelas autarquias e outros 2.674 em avaliação a nível regional. Até junho, foram pagos 10.687 apoios destinados à recuperação de habitação própria permanente.

No caso do lay-off simplificado, o processo avançou de forma mais rápida, restando apenas 38 processos por analisar. Já nas linhas de tesouraria e investimento geridas pelo Banco Português de Fomento, continuam pendentes 48 candidaturas. Ainda assim, foram já aprovados quase oito mil pedidos, num montante superior a 1,5 mil milhões de euros.

Também no setor segurador há processos por concluir. Segundo o último balanço divulgado pela Associação Portuguesa de Seguradores, em meados de maio estavam regularizados ou adiantados 145 mil processos, correspondentes a 71% dos sinistros participados. Nessa altura, as seguradoras tinham já pago 530 milhões de euros em indemnizações, num universo de prejuízos cuja estimativa global ronda os 1,3 mil milhões de euros.