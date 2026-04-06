Seguro ouve queixas sobre corte de estrada em Pedrógão Pequeno e promete levar tema a Montenegro

Agência Lusa , AM
Há 51 min
Tomada de posse de António José Seguro (LUSA)

Presidente da República começa esta segunda-feira na Sertã a sua primeira presidência aberta

O Presidente da República, António José Seguro, parou para falar com meia centena de pessoas que exigem a reabertura de um troço da estrada nacional 2, em Pedrógão Pequeno, prometendo levar o tema à reunião semanal com o primeiro-ministro.

Na estrada, um grupo de cidadãos esperava a passagem de António José Seguro, que começa esta segunda-feira na Sertã a sua primeira presidência aberta, com uma tarja onde se podia ler “Senhor Presidente precisamos de ajuda. A N2 é a nossa sobrevivência”.

O Presidente da República, recebido com palmas, ouviu as queixas destes populares e prometeu levar já o assunto à reunião semanal de terça-feira com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que será em Tomar.

À espera de António José Seguro estava Luís Dias, empresário do ramo do turismo na vila de Pedrógão Pequeno, que considera que o encerramento deste troço está a castrar a região.

“Este é o único acesso entre margens para aqueles que usam ciclomotores, motorizadas, veículos sem carta e tratores. O outro acesso alternativo é o IC8, mas estes condutores não o podem utilizar e são o grosso da população destas localidades”, referiu.

De acordo com o empresário, as entidades competentes encerraram a estrada com base no perigo de derrocada e queda de pedras, desde a passagem da tempestade Kristin, no entanto, acredita que este "não é um perigo maior do que sempre existiu".

“Dizem que é preciso fazer uma grande obra de sustentação dos taludes e das encostas e que isso está a ser estudado. Ou seja, este ano não abre, o que nos prejudica imenso e quisemos pedir ao senhor Presidente da República para que interceda e que esta estrada abra imediatamente”, indicou.

Segundo Luís Dias, tal pode ocorrer com a colocação de vaias, nem que se circule apenas em uma das vias, com o trânsito alternado.

“Se isto não acontecer há uma série de investimentos que vão fechar. Uma série de negócios que vão acabar por morrer”, lamentou.

Também o presidente da Câmara Municipal da Sertã, Carlos Miranda, alertou que esta via, da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, é de "extrema importância para o desenvolvimento económico" da vila de Pedrógão Pequeno.

“A Nacional 2 é um ativo económico muito importante. Queremos é que haja uma solução rápida para esta situação e a população organizou-se espontaneamente para fazer chegar estas suas preocupações”, disse.

António José Seguro iniciou esta manhã, no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, a primeira Presidência Aberta, dedicada a acompanhar a recuperação das zonas atingidas pelas tempestades, numa iniciativa de cinco dias que irá terminar sexta-feira em Leiria.

A iniciativa tem como objetivo permitir ao chefe de Estado testemunhar os impactos das intempéries, escutar as populações e avaliar as necessidades de resposta e de recuperação das zonas sinistradas.

Durante o dia de hoje, Seguro visita ainda os concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova e Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, terminando o dia em Tomar, no distrito de Santarém, cidade escolhida como sede desta Presidência Aberta.

Durante a campanha eleitoral, António José Seguro tinha prometido que, se fosse eleito, faria a primeira Presidência aberta na zona Centro, fortemente afetada pelo mau tempo.

Temas: António José Seguro Presidente da República

Presidente Seguro

09:08

Presidente da República apela aos portugueses para passarem um fim de semana - ou uma semana inteira - no interior do país

Há 20 min

Seguro ouve queixas sobre corte de estrada em Pedrógão Pequeno e promete levar tema a Montenegro

Há 51 min

Seguro escolhe Madrid para fazer a primeira viagem oficial ao estrangeiro

1 abr, 22:02

Seguro mostra "firme reprovação" por impedimento de Israel a celebração de missa no Santo Sepulcro

29 mar, 20:34
Mais Presidente Seguro

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

Ontem às 22:00

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista

Ontem às 21:57

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

"Abram o raio do Estreito, seus sacanas malucos": Trump eleva tom das ameaças ao Irão e avisa para se prepararem para "terça-feira às 20:00"

Ontem às 18:04

Choque em cadeia com oito carros no acesso à Ponte 25 de Abril

Ontem às 13:20

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22