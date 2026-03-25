Seguro faz 18 nomeações para a Casa Civil: há nomes que acompanharam Marcelo em Belém e outros que vêm do PS e da AR

Há 1h e 38min

Dos 18 nomes, 15 são de mulheres

O Presidente da República, António José Seguro, fez 18 nomeações para a sua Casa Civil e para a secretaria-geral, mantendo muitos dos nomes que já estavam em Belém com Marcelo Rebelo de Sousa, segundo uma publicação no Diário da República.

Estas nomeações foram publicadas esta quarta-feira em Diário da República e têm efeitos a 9 de março, dia da tomada de posse de António José Seguro como Presidente da República, quando foi anunciado que a jurista Cláudia Ribeiro seria a nova secretária do Conselho de Estado e iria assumir transitoriamente a chefia da Casa Civil, o que ainda se mantém.

Como assessores da Casa Civil, Seguro nomeou Rita Saias (que era consultora na época de Marcelo Rebelo de Sousa), Luís Sobral (que trabalhou na comunicação durante a campanha eleitoral) e Maria Luísa Maduro Colaço (em comissão de serviço vinda da Assembleia da República onde é assessora parlamentar).

Ricardo Branco e Marco Almeida foram nomeados consultores, dois nomes que já estavam na Casa Civil de Marcelo de Rebelo de Sousa.

Foram ainda nomeadas como consultoras da Casa Civil Florinda Sofia Augusto Cruz e Paula Maria Fragata Martins de Almeida e, para adjunta do gabinete, Cristina Maria Martins Farinha Tavares Gomes.

Entre os nomes que já estavam no Palácio de Belém as secretárias da Casa Civil Alexandrina Maria Ferreira Afonso Soares, Ana Carla Garcia Miguens Rosa Mateus, Clara Maria Lopes Franco, Daniela Sofia Campos Brandão da Fonseca e Mónica Alexandra de Sousa Almeida.

Foram ainda escolhidas para secretárias da Casa Civil Maria Cristina da Cruz Louzeiro e como secretárias pessoais do Gabinete, Madalena Santos Pais Madureira e Susana Maria ­Tavares Martins da Silva.

Para o cargo de Secretária-Geral da Presidência da República fica Ana Cristina Martins Baptista e para secretária-geral adjunta da Presidência da República Maria Joana de Andrade Ramos.