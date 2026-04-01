Seguro escolhe Madrid para fazer a primeira viagem oficial ao estrangeiro

Agência Lusa , TFR
1 abr, 22:02
António José Seguro visita jovens no ISCSP (LUSA)

Viagem acontece nos dias 19 e 20 de abril

A primeira viagem ao estrangeiro do novo Presidente da República, António José Seguro, vai ser à capital espanhola, Madrid, nos dias 19 e 20 de abril, de acordo com o pedido de autorização que esta quarta-feira deu entrada no parlamento.

“Estando prevista a minha deslocação a Madrid entre os dias 19 e 20 do próximo mês de abril, para encontro com o Rei Filipe VI, venho requerer, nos termos dos artigos 129.°, n.° 1 e 163.°, alínea b) da Constituição o assentimento da Assembleia da República”, escreveu António José Seguro, na carta disponível no site da Assembleia da República.

Na carta dirigida ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o chefe de Estado despede-se com “respeitosos cumprimentos” e acrescenta, à mão, “e estima pessoal”.

O pedido de assentimento, obrigatório pela Constituição nas viagens ao estrangeiro do Presidente da República, deverá ser votado na próxima semana.

A 20 de fevereiro, na última viagem ao estrangeiro do ex-Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa disse não ter sido "um acaso" a escolha de Espanha como destino para as suas primeiras e últimas viagens oficiais como chefe de Estado.

"Enquanto servi como Presidente da República portuguesa, Espanha ocupou sempre um lugar cimeiro na minha agenda e no meu afeto", realçou Marcelo Rebelo de Sousa, que viajou mais de 15 vezes ao país vizinho nos últimos dez anos e disse que se cruzou mais de 25 com Felipe VI "um pouco por todo o mundo".

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda estar certo de que o agora Presidente, António José Seguro, escolheria também Espanha como primeiro destino das visitas ao estrangeiro para "reafirmar a fraternidade" entre Portugal e Espanha e entre portugueses e espanhóis.

Na próxima semana, Seguro fará a sua primeira Presidência aberta como Presidente da República e escolheu o Centro do país e as zonas afetadas pelo mau tempo para esta iniciativa, passando pelos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém.

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