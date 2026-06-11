Seguro devolve ao parlamento decreto sobre bandeiras em edifícios públicos

Agência Lusa , MJC
Há 44 min
Bandeira LGBT na Câmara de Lisboa (DR)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

As bancadas do PSD, Chega e CDS-PP aprovaram em 17 de abril, em votação final global, o diploma que pretendia proibir que fossem hasteadas em edifícios públicos bandeiras “de natureza ideológica, partidária ou associativa”

O Presidente da República devolveu ao parlamento, sem promulgação, o decreto sobre as regras de utilização de bandeiras em edifícios públicos que tinha sido aprovado em abril com os votos do PSD, Chega e CDS-PP.

Uma nota hoje publicada no ‘site’ da Presidência da República indica que António José Seguro “devolveu à Assembleia da República, sem promulgação, o decreto que estabelece regras de utilização de bandeiras em edifícios públicos”.

“A devolução foi acompanhada da respetiva mensagem fundamentada, que será divulgada após a sua leitura pelo parlamento”, refere ainda a nota.

As bancadas do PSD, Chega e CDS-PP aprovaram em 17 de abril, em votação final global, o diploma que pretendia proibir que fossem hasteadas em edifícios públicos bandeiras “de natureza ideológica, partidária ou associativa”.

Cerca de um mês antes, o parlamento debateu projetos de lei do Chega e do CDS-PP para proibir o hastear de bandeiras de “movimentos ideológicos” em edifícios públicos. O diploma do Chega foi rejeitado e o do CDS-PP baixou a comissão sem votação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O texto de substituição da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias foi aprovado em plenário, na generalidade, especialidade e votação final global, com os votos favoráveis do PSD, Chega e CDS-PP, contra de PS, PAN, Livre, BE e PCP e a abstenção da IL.

O diploma proibia a “exibição, colocação ou hasteamento” em edifícios públicos de bandeiras “de natureza ideológica, partidária ou associativa, independentemente da sua natureza jurídica” e também de insígnias de “origem estrangeira, salvo no âmbito de atos oficiais de natureza diplomática ou protocolar”.

Nestes edifícios seriam permitidas apenas a bandeira nacional, a da União Europeia, as “bandeiras institucionais e heráldicas, nomeadamente das entidades do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais e dos serviços e entidades de natureza pública, das Forças Armadas, forças de segurança e respetivas unidades”.

Também poderiam ser hasteadas “as bandeiras que historicamente precederam” a estas, “desde que no contexto da respetiva evocação histórica” e também bandeiras “associadas a programas institucionais, educativos ou de reconhecimento oficial promovidos por entidades públicas”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Estavam abrangidos pela nova lei, agora devolvida, “todos os edifícios, monumentos, instalações, mastros, fachadas e interiores de uso oficial, pertencentes ou afetos a órgãos de soberania, serviços da administração direta e indireta do Estado, regiões autónomas, autarquias locais e demais entidades públicas”.

O diploma especificava que esta legislação não se aplicava a espaços privados, mesmo que abertos ao público, a eventos culturais, desportivos ou associativos que “não envolvam representação oficial do Estado”, nem cerimónias de caráter diplomático “regidas por protocolo internacional”.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: António José Seguro Presidente da República Bandeiras

Relacionados

Câmara de Lisboa hasteia bandeira LGBTQIA+ na Praça do Município

CDS-PP e Chega querem proibir "bandeiras ideológicas" ou de outros países em edifícios públicos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Presidente Seguro

Seguro devolve ao parlamento decreto sobre bandeiras em edifícios públicos

Há 44 min
20:41

"Este é um tempo que nos pede coragem". O discurso de António José Seguro no Dia de Portugal na íntegra

Ontem às 13:58

Seguro aproveita primeiro 10 de Junho como Presidente para avisar Governo e deixar mensagem aos aliados: Portugal é um povo "resiliente perante as tempestades"

Ontem às 13:06
02:10

A chegada de Seguro à cerimónia oficial do 10 de Junho

Ontem às 11:36
Mais Presidente Seguro

Mais Lidas

Piloto acusado de realizar centenas de voos comerciais sem licença durante anos

Ontem às 08:26

Mulher morre após ser esfaqueada pela prima durante discussão em Sintra

Ontem às 10:07

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

9 jun, 13:55

Investigação portuguesa mostra que consumo de proteína animal em vez de vegetal só tem vantagens acima dos 65 anos

Ontem às 11:59

“Estar bem é conseguir viver com o que sentimos. Mesmo quando não é confortável”

Ontem às 08:00
opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29

Matou o pai para defender a mãe. Agora foi preso por vender droga a famosos

9 jun, 11:07

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

9 jun, 20:21

Condutor que circulou em contramão na Marginal de Cascais identificado pelas autoridades

Ontem às 11:41

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

SIRESP: presidente renomeado pelo Governo pagou milhares em multas e devolveu dinheiro ao Estado

Ontem às 20:32

Crime "repugnante" ameaça espalhar o caos em Belfast

9 jun, 18:07