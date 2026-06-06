Presidente da República convida Grão-Duques do Luxemburgo a visitar Portugal

Há 1h e 15min

António José Seguro Seguro disse que, tal como acontece com os seus compatriotas, também ele se sente em casa desde sexta-feira, quando chegou ao país, numa deslocação que se estende até domingo e marca o arranque das comemorações do Dia de Portugal

O Presidente da República convidou os Grão-Duques do Luxemburgo a visitarem Portugal e salientou o papel da comunidade lusa no país, considerando-a “uma parte indissociável da própria identidade do Luxemburgo”.

“Neste contexto, a escolha do Luxemburgo para as celebrações oficiais do primeiro Dia Nacional do meu mandato foi evidente. Aqui reside uma das comunidades mais importantes e mais dinâmicas da nossa diáspora”, afirmou António José Seguro, no discurso que proferiu no almoço com os Grão-Duques, distribuído à comunicação social.

No dia em que visita oficialmente o Luxemburgo, o chefe de Estado português agradeceu ao Grão-Duque o empenho cívico nas relações bilaterais entre os dois países.

“Hoje, a comunidade portuguesa já não é apenas uma comunidade de imigrantes; constitui uma parte indissociável da própria identidade do Luxemburgo”, frisou, classificando-a como “uma ponte entre os dois países”.

Seguro disse que, tal como acontece com os seus compatriotas, também ele se sente em casa desde sexta-feira, quando chegou ao país, numa deslocação que se estende até domingo e marca o arranque das comemorações do Dia de Portugal.

“Tenho a certeza de que o mesmo acontece quando Vossas Altezas estão em Portugal e espero ter o prazer de as receber em breve. Será para nós uma enorme honra e um grande prazer”, convidou.

Tanto Seguro como o Grão-Duque salientaram os 135 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

“As excelentes relações entre os nossos dois países assentam em valores comuns, numa visão partilhada da Europa e numa estreita cooperação no seio das instituições europeias e internacionais”, disse o Presidente da República.

No almoço, o Grão-Duque do Luxemburgo destacou que Seguro tenha escolhido o país para “uma das suas primeiras visitas ao estrangeiro desde a sua eleição para a Presidência da República Portuguesa” (depois de Espanha e Itália).

“No Luxemburgo, esta celebração assume um sentido profundo, dado o lugar essencial que a comunidade portuguesa ocupa na vida do nosso país. Pelo seu trabalho, empenho e riqueza cultural, contribui há gerações para o dinamismo e a diversidade da nossa sociedade”, elogiou, apontando a língua portuguesa como “uma das mais faladas” no país, incluindo até no Palácio Ducal.

Destacando que os portugueses representam 13% da população do Luxemburgo (se contados os que têm apenas nacionalidade portuguesa), o Grão-Duque sublinhou “um movimento mais recente, mas igualmente significativo”.

“O dos luxemburgueses que escolhem Portugal como país de residência. São atualmente mais de 1.500, aos quais se juntam todos os anos várias centenas de estudantes. Este fenómeno testemunha uma relação verdadeiramente recíproca, assente tanto na atratividade do seu país como numa confiança mútua”, disse.

O Grão-Duque realçou que ele próprio descende de uma Princesa portuguesa e apontou o “rápido desenvolvimento das empresas tecnológicas” nos dois países.

“Faço votos de que os próximos anos vejam as nossas relações reforçarem-se ainda mais, em benefício dos nossos dois países e da Europa que construímos dia após dia”, desejou.

Esta é também a primeira visita oficial que o Grão-Duque recebe desde que assumiu o trono em outubro de 2025 e vai juntar-se, no domingo, ao encontro do Presidente da República e do primeiro-ministro, Luís Montenegro, com a comunidade portuguesa.

Antes do almoço, o programa da visita oficial começou com a cerimónia de boas-vindas no Palácio Ducal ao Presidente da República e a sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, com honras militares.

Este será o primeiro Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas assinalado no Luxemburgo e também o primeiro que Seguro e Montenegro celebram juntos.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas prosseguirão depois em território nacional na ilha Terceira (Açores) nos dias 09 e 10 de junho.