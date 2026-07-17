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Parlamento aprova deslocação de Seguro a Cabo Verde para primeira visita de Estado

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 57min
António José Seguro na Ovibeja
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Também o Presidente da República Jorge Sampaio escolheu Cabo Verde para a sua primeira visita de Estado

O parlamento aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, a deslocação do Presidente da República, António José Seguro, a Cabo Verde, para a sua primeira visita de Estado, a convite do seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, na próxima semana.

Também o Presidente da República Jorge Sampaio escolheu Cabo Verde para a sua primeira visita de Estado, em maio de 1996 – que foi também a sua primeira deslocação ao estrangeiro, seguida de uma visita de Estado a Espanha.

O anterior chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, fez a sua primeira visita de Estado a Moçambique, em maio de 2016. Os primeiros destinos que visitou no estrangeiro, no início de cada mandato, foram o Vaticano e Espanha.

O Presidente Mário Soares fez as suas primeiras visitas de Estado a São Tomé e Príncipe e a Cabo Verde, em datas seguidas, em dezembro de 1986. Antes, fez várias deslocações, incluindo à Suécia, ao Reino Unido, a França e a Espanha.

Por sua vez, a primeira visita de Estado do Presidente Aníbal Cavaco Silva foi a Espanha, em setembro de 2006. Antes, foi quatro vezes ao estrangeiro, a primeira das quais à Cidade da Praia, para a posse do então Presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, para um segundo mandato.

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António José Seguro, que tomou posse como Presidente da República em 09 de março, fez a sua primeira visita oficial ao estrangeiro cerca de mês e meio depois, a Espanha. Nessa visita, entre 19 e 20 de abril, foi recebido pelo Rei Felipe VI, e pelo chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em Madrid.

Depois disso, o chefe de Estado foi duas vezes a Itália, esteve no Luxemburgo e nos Estados Unidos da América, regressou a Espanha e deslocou-se a França para um encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris, que tinha sido adiado.

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Temas: António José Seguro Presidente da República Visita de Estado Cabo Verde Assembleia da República
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