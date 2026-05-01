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Presidente da República visita Itália entre quarta e quinta-feira

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 16min
António José Seguro

Será a segunda deslocação de António José Seguro ao estrangeiro enquanto chefe de Estado

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O Presidente da República vai visitar Itália entre quarta e quinta-feira, para intervir nas celebrações do 50.º aniversário do Instituto Universitário Europeu, em Florença, e se encontrar com o seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, em Roma.

Esta informação foi divulgada pela Presidência da República. Será a segunda deslocação de António José Seguro ao estrangeiro enquanto chefe de Estado.

Fonte oficial da Presidência informou ainda que a deslocação a França, já aprovada pela Assembleia da República, foi adiada por impossibilidade de conciliar a agenda dos dois presidentes, António José Seguro e Emmanuel Macron.

Segundo a nota hoje divulgada, "a convite do Instituto Universitário Europeu, o Presidente da República intervirá, enquanto orador principal, na cerimónia que no dia 7 assinalará, em Florença, os 50 anos desta emblemática instituição universitária".

"Na tarde desse dia encontra-se, em Roma, com o seu homólogo italiano, Sergio Mattarella", lê-se na mesma nota da Presidência da República.

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Esta visita do chefe de Estado foi aprovada pelo parlamento há uma semana, através de uma resolução em que também se previa a sua deslocação a França, no período entre 05 e 08 de maio.

António José Seguro esteve pela primeira vez no estrangeiro enquanto Presidente da República entre 19 e 20 de abril, para uma visita oficial a Espanha, cerca de mês e meio depois de ter tomado posse, em 09 de março.

Durante essa visita, teve encontros com o Rei de Espanha, Felipe VI, e com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em Madrid.

O Instituto Universitário Europeu, localizado em Florença, Itália, é uma organização intergovernamental de investigação e de pós-graduação e pós-doutoramento em ciências sociais e humanas, fundada em 1972 pelos Estados-membros fundadores da União Europeia, e que abriu portas aos primeiros investigadores em 1976.

Temas: António José Seguro Presidente da Repúblia
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