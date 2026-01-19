"Eu regressei para unir os portugueses": Seguro pede o apoio de "todos os democratas" contra "o extremismo de quem semeia ódio"

Henrique Magalhães Claudino
Há 1h e 8min
António José Seguro (José Coelho/Lusa)

Vencedor da primeira volta espera ser um “Presidente dos novos tempos”

Para António José Seguro, “em democracia nada está garantido” e a vitória na primeira volta não torna o combate com André Ventura nas próximas três semanas mais fáceis. Por isso mesmo, no discurso de vitória, o candidato apoiado pelo PS não perdeu tempo: tentou colocar-se como o candidato agregador, mesmo sem o apoio de Montenegro ou de todos os outros adversários à direita. 

Os apoios, diz, “estão a surgir” nas mensagens de Whatsapp e nas mensagens normais, “quer à esquerda” - Catarina Martins e Jorge Pinto já o assumiram - como “à direita e ao centro”. Assim, Seguro começa já a ensaiar o mote para a segunda volta: distanciar-se da marca socialista e posicionar-se como o principal alvo do voto útil. “Esta não é uma candidatura partidária, é a casa de todos os democratas. Todos os democratas são bem-vindos, aqui não há reserva de direito de admissão”, acrescenta. 

Quando Seguro entrou, em autêntica apoteose na sede de campanha nas Caldas da Rainha, Ventura ainda não tinha acabado de gritar “vitória” e de colar Seguro à herança de Sócrates e Costa, responsabilizando-os pelo caos na imigração - disse assim Ventura: “Seguro vai permitir que portas continuem abertas. Estas eleições também são sobre isso: imigrantes que vêm e as minorias que cá estão comigo vão ter de cumprir a lei”. 

Será essa uma das principais ideias que Seguro pretende combater, prometendo ser o “presidente de todos os portugueses” e não alinhar na ideia de “portugueses de primeira e de segunda”. “Convido todos os democratas, progressistas e humanistas a juntarem-se a nós para derrotarmos o extremismo e quem semeia ódio”, sublinha. 

Ao longo do discurso, Seguro, que assumiu a "natureza suprapartidária" da sua candidatura, foi também falando para o PS, o partido onde fez carreira desde os 18 anos e que hesitou antes de o apoiar - e falou para o PS distanciando-se dele: “Reafirmo com total clareza: sou livre, vivo sem amarras. E assim agirei como Presidente da República. Hoje, com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 8 de fevereiro”. 

Seguro, que se manteve afastado dos holofotes políticos após ter perdido a liderança do PS para António Costa, diz ter regressado “para unir os portugueses”. “Jamais serei um presidente de uma parte contra outras partes: com a vossa confiança serei o presidente de todos os portugueses”. 

Mas se foi a Ventura que dedicou a maior parte do ataque, o candidato vencedor da primeira volta não esquece o inquilino de São Bento, desferindo críticas ao estado da saúde em Portugal. “Trabalharei todos os dias para termos uma saúde a tempo e horas - a situação atual é inaceitável. Tal como é inaceitável que quase dois milhões de portugueses vivam numa situação de pobreza.”

Seguro espera ser um “Presidente dos novos tempos”, onde “o Estado funciona e a economia é mais competitiva, com melhores salários e empregos qualificado - há tanto para melhorar”.

Sobre a relação com Montenegro, deixa a tónica: “Tudo farei para que as relações institucionais não saiam afetadas quando, assim o espero, tomar posse”.

Temas: António José Seguro Presidenciais Discurso Resultados Eleições

Política

Pedro Duarte, Poiares Maduro e Júdice vão votar Seguro na segunda volta

Há 5 min

Ventura vale mais do que o Chega e Cotrim do que a IL? Gouveia e Melo, se estivéssemos em 2021, ficaria em 2.º? A esquerda cresce em candidatos mas decresce em votos? As respostas estão aqui

Há 24 min

"Eu regressei para unir os portugueses": Seguro pede o apoio de "todos os democratas" contra "o extremismo de quem semeia ódio"

Há 1h e 8min

"É isso que vai acontecer connosco": 40 anos depois, André Ventura acredita que vai vencer à Mário Soares

Há 1h e 24min
Mais Política

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Ontem às 20:00

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00

A pessoa que mais irrita Trump não está no Irão, na Venezuela, na Gronelândia, na NATO, na Europa, na China, na Colômbia ou no México. Está nos EUA e chamam-lhe Jay

Ontem às 08:00

Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos

Ontem às 18:11

Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente

16 jan, 20:16

"Chorei rios de lágrimas": mudou-se dos EUA para a Europa e achou que nunca se iria adaptar

17 jan, 12:00

Comparador de eleições, geolocalização, resultados na sua terra: use a app da CNN enquanto vê a nossa emissão para saber tudo primeiro e melhor

Ontem às 17:39

Fogueiras, danças e gatos: é assim que os ucranianos enfrentam o inverno mais rigoroso dos últimos anos

17 jan, 11:55

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

Ontem às 18:00

Nunca falha, mesmo nunca: Santarém voltou a acertar no resultado das Presidenciais

Ontem às 20:27