Seguro ultrapassa 70% e vence no concelho com menos caixas multibanco por habitante no país

Há 2h e 11min

Em Baião há nove caixas multibanco. Seguro conseguiu aqui levantar 72,53% dos votos

António José Seguro foi o candidato presidencial que obteve mais votos em Baião, o concelho do país que tem menos caixas multibanco por habitante do país segundo o Pordata. Seguro obteve 72,53% dos votos, enquanto André Ventura apenas obteve 27,47% dos votos. Na primeira volta das presidenciais, António José Seguro já tinha sido o candidato mais votado e André Ventura o segundo.

Em Baião, o acesso a serviços bancários compara mal com a média nacional. Num município com 17.088 habitantes, apenas existiam três balcões bancários e nove caixas multibanco em 2023, o que levava a que o rácio de habitantes por balcão bancário fosse de 5.734 habitantes por balcão e de 1.899 habitantes por caixa multibanco, neste último caso, o menor valor de caixas multibanco por habitante do país. Em termos nacionais, o rácio era de 3.760 habitantes por balcão bancário e de 863 habitantes por caixa multibanco.

Ainda em termos de serviços, Baião apenas tinha seis farmácias em 2023, ou seja, havia um rácio de 2.867 habitantes por farmácia, melhor do que o rácio a nível nacional que era de 3.412 habitantes por farmácia. Continuando no setor da saúde, em termos de acesso a hospitais, o município de Baião não se apresentava bem posicionado. Na região NUTS III, a que pertence o município de Baião (Tâmega e Sousa), havia, em 2023, 666 camas hospitalares, num rácio de 615 habitantes por cama, bem acima do rácio nacional de 298 habitantes por cama hospitalar.

Este distrito do Porto tinha em 2024 uma população de 17.088 pessoas, em que as mulheres eram a maioria e em que a população com idade igual ou superior acima dos 65 anos era de apenas 25%. Já a faixa etária de população com menos de 15 anos representava 10% do total. Com base nestes valores, o rácio entre o número de idosos (65 ou mais anos) e o número de jovens (menos de 15 anos), era de 2,52 em 2024, um valor superior aos 2,11 registados em 2021. Quanto ao índice de sustentabilidade potencial, indicador que mede o número de residentes em idade ativa (15-64 anos) por cada idoso, o índice passou de 2,81 em 2021 para 2,54 em 2024. A nível nacional este índice, passou de 2,68 em 2021 para 2,59 em 2024. Ainda em termos demográficos, em Baião, a população diminuiu em 348 pessoas entre 2021 e 2024, exclusivamente devido a um saldo natural negativo, uma vez que o saldo migratório foi positivo em 44 pessoas.

Passando para a educação, havia 1.849 alunos matriculados nas escolas de Baião no ano letivo 2023/2024, destes, apenas 10,4% estavam em escolas privadas, cerca de metade da média nacional. Ainda ao nível da educação, Baião tinha 20 escolas, 13 jardins de infância, seis escolas básicas e apenas uma escola básica e secundária.

Num município com pouco mais de 17 mil habitantes, existiam 11.875 alojamentos em Baião, com base nos Censos 2021, a maioria dos quais (56,5%) eram a habitação própria e permanente dos proprietários e apenas um quarto destinava-se a habitações secundárias. Em termos de valores, em 2024, o valor mediano da avaliação bancária das casas para habitação familiar atingiu 962 euros por metro quadrado, um valor muito inferior à média nacional que atingia, no mesmo ano, 1.662 euros por metro quadrado. E mesmo em termos de evolução dos preços, enquanto em Baião o aumento foi de 24,3% entre 2021 e 2024, a nível nacional esse aumento foi de 35%.

Em termos de mercado de trabalho, em 2023, Baião registava 2.106 trabalhadores por conta de outrem, com um ganho médio mensal de 1.039,5 euros contra um valor de 1.460,8 euros a nível nacional. Em termos de emprego, Baião registava um valor de 867 desempregados em 2024 o que se traduzia numa taxa de desemprego de 7,9%, medida pelo número de desempregos inscritos no Instituo do Emprego e Formação Profissional em relação à população ativa. Os setores que mais contribuíram para o emprego no município foram os ligados à promoção imobiliária e construção, indústria transformadora e comércio a retalho.

Em Baião existiam 1.667 empresas registadas em 2024, das quais 1.580 eram microempresas, ou seja, empregam menos de 10 pessoas e o volume de negócios anual ou balanço total anual não excedia dois milhões de euros.

O município de Baião tem 174,53 quilómetros quadrados, ocupa 0,2% do território nacional e está na posição 180 entre os 308 municípios portugueses.