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Seguro em visita oficial ao Luxemburgo no arranque das comemorações do Dia de Portugal

Agência Lusa , MJC
Há 19 min
Presidente da República António José Seguro na inauguração da Feira do Livro de Lisboa (Lusa/ Filipe Amorim)
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O programa da visita oficial inicia-se com a cerimónia de boas-vindas no Palácio Ducal ao Presidente da República e a sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, que são recebidos pelos Grão-Duques do Luxemburgo, Guilherme V e Stéphanie

O Presidente da República, António José Seguro, encontra-se este sábado com os Grão-Duques e o primeiro-ministro do Luxemburgo, numa visita oficial ao país que marca o arranque das comemorações do Dia de Portugal.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, juntar-se-á ao chefe de Estado ao final do dia, depois de participar na Cimeira UE-Balcãs, em Tivat (Montenegro), na sexta-feira.

Acompanharão também a visita do chefe de Estado ao Luxemburgo o presidente da Comissão da Organização das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades portuguesas, Miguel Monjardino, e os deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD), José Dias Fernandes (Chega), Filipe Neto Brandão (PS), Jorge Miguel Teixeira (IL) e João Almeida (CDS-PP).

Seguro chegou ao Luxemburgo na tarde de sexta-feira e teve ainda um encontro com empresários portugueses, na chancelaria da Embaixada de Portugal, onde disse esperar um reforço político, comercial e tecnológico na relação bilateral e prometeu escutar os problemas dos emigrantes no país.

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“Venho dar um abraço em nome de Portugal a todos os portugueses que residem e trabalham aqui no Luxemburgo e também, através deles, àqueles que o fazem noutros cantos do mundo, quer na Europa, quer noutros continentes. São portugueses que, mesmo longe da pátria, nunca deixaram Portugal para trás”, afirmou António José Seguro aos jornalistas.

Hoje, o programa da visita oficial inicia-se com a cerimónia de boas-vindas no Palácio Ducal ao Presidente da República e a sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, que são recebidos pelos Grão-Duques do Luxemburgo, Guilherme V e Stéphanie, com quem irão almoçar, depois das tradicionais honras militares.

À tarde, António José Seguro vai reunir-se com deputados no Parlamento luxemburguês, onde será recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Claude Wiseler, seguindo-se o encontro com o primeiro-ministro do Luxemburgo, Luc Frieden.

O chefe de Estado português termina os contactos com os altos representantes políticos do Luxemburgo com um encontro com o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Xavier Bettel.

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Depois, o chefe de Estado marcará presença na apresentação do livro “Testemunhos”, que assinala os 60 anos da comunidade portuguesa no Luxemburgo, na Câmara Municipal de Dudelange.

O programa oficial do primeiro dia termina no Centro Cultural Camões, com a inauguração da exposição “Atlas Lusitano” do escultor Frederico Ferreira, comissariada por André Quiroga no Centro Cultural Português.

O Presidente da República terá ainda um jantar privado oferecido pelo chefe do Governo luxemburguês, no qual também já participará o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

No domingo, o segundo e último dia da visita será dedicado à comunidade portuguesa, que representa mais de 10% da população do Grão-Ducado.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas luxemburguês (Statec), a 01 de janeiro de 2025 os portugueses continuavam a ser a maior comunidade estrangeira no país, com 89.671 residentes, cerca de 13,2% da população.

Este será o primeiro Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas assinalado no Luxemburgo.

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As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas prosseguirão depois em território nacional na ilha Terceira (Açores) nos dias 9 e 10 de junho.

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Temas: António José Seguro Luxemburgo Dia de Portugal Presidente da República
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