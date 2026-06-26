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Seguro falou com Montenegro sobre evolução da situação na Venezuela e o envio de apoio

Agência Lusa , TFR
Há 53 min
António José Seguro e Luís Montenegro depois de reunião semanal (Getty)
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Pelo menos nove portugueses e lusodescendentes morreram nos sismos de quarta-feira na Venezuela

O Presidente da República, António José Seguro, falou esta sexta-feira, a partir de Miami, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre a evolução da situação na Venezuela, que tem estado a acompanhar, e o envio de apoio às buscas.

Esta informação foi avançada à agência Lusa por fonte oficial da Presidência da República, que referiu que o chefe de Estado "continua acompanhar em detalhe a situação na Venezuela".

"Às 07:00 (12:00 em Lisboa) da manhã em Miami, o Presidente da República e o primeiro-ministro falaram ao telefone sobre a previsível evolução da situação e o envio para a Venezuela de apoio às buscas", adiantou a mesma fonte oficial.

Pelo menos nove portugueses e lusodescendentes morreram nos sismos de quarta-feira na Venezuela.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Segundo o último balanço oficial, os dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, com 38 segundos de intervalo, provocaram pelo menos 235 mortos e 4.300 feridos.

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Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital, Caracas, e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

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Temas: António José Seguro Luís Montenegro Venezuela Presidência da República Sismos

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