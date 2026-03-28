Seguro acredita em “acordo equilibrado” na legislação laboral

Agência Lusa , WL
Há 2h e 6min
Presidente da República, recebe boas-vindas das Forças Armadas (ANTÓNIO COTRIM/LUSA)

O Presidente da República afirmou hoje estar esperançado num “acordo equilibrado” na legislação laboral entre o Governo e os parceiros sociais, dado que tem recebido informações nesse sentido, “quer em termos públicos, quer em termos privados”.

Em declarações aos jornalistas em Santarém, António José Seguro recordou o apelo que fez ao diálogo, logo no segundo dia de mandato como Presidente, “aos representantes dos trabalhadores, dos empresários e ao Governo, para que todos dessem contributos responsáveis para um acordo equilibrado”.

“E fiquei satisfeito da minha voz ter sido ouvida e as informações que vão chegando, quer em termos públicos, quer em termos privados, vão nesse sentido. Portanto, eu desejo que haja um bom entendimento e que haja um bom acordo equilibrado”, disse.

O Governo entregou um novo documento à UGT e às confederações empresariais sobre as alterações à lei laboral, insistindo nomeadamente no alargamento do prazo dos contratos e mexendo nos setores abrangidos por serviços mínimos em caso de greve.

Depois de avanços e recuos nas conversações entre o Governo e parceiros sociais, o executivo prometeu tudo fazer para conseguir um acordo na concertação social sobre a reforma laboral, antes de a enviar à Assembleia da República.

Durante a campanha eleitoral, o então candidato presidencial afirmou, em 23 de janeiro, que não publicaria as alterações à legislação laboral tal como estavam na altura, porque a questão "não fez parte" das propostas eleitorais e "não houve acordo" em concertação social.

Temas: António José Seguro Legislação Laboral

Presidente Seguro

Seguro acredita em “acordo equilibrado” na legislação laboral

Há 2h e 6min

Presidente da República evita polémica sobre eleições para Tribunal Constitucional

Há 2h e 37min

Seguro alerta para “ameaças à ordem internacional” e defende reforço das capacidades militares

Hoje às 12:45
00:49

Presidente da República diz que o mundo enfrenta ameaças

Hoje às 12:37
Mais Presidente Seguro

Mais Lidas

O mundo precisa de abrir o Estreito de Ormuz e Portugal quer ajudar. O problema é que só pode "bater palmas" e "fazer coro"

Ontem às 22:00

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:31

Aprovado: um só herdeiro vai poder provocar a venda de um imóvel de uma herança indivisa ao fim de dois anos

Ontem às 13:45

Tribunal decide que a sangria feita apenas com vinho não paga imposto extra

Ontem às 09:55

Parque de vida selvagem no Reino Unido abate alcateia após lobos voltarem-se uns contra os outros

Ontem às 21:42

Milhares de imigrantes, vítimas de uma burla, estão à beira da expulsão de Portugal. Dezenas passam a noite à porta da PJ

Ontem às 21:35

Do nada, a paixão de infância enviou-lhe uma mensagem. A vida nunca mais foi a mesma

Hoje às 09:00

A substância mais cara, volátil e rara do mundo foi transportada pela primeira vez

Ontem às 21:11

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Entrada de água a bordo de navio-hotel obriga a retirar quase 100 passageiros no Douro

Ontem às 11:39

Preços da gasolina e do gasóleo descem ligeiramente em Portugal na próxima semana

Ontem às 10:13

Quatro satélites portugueses vão ser lançados nos EUA para criar o "waze dos oceanos"

Ontem às 19:45