Costa afirma que Seguro é “europeísta de sempre” e irá preservar relações com UE

Agência Lusa , AM
Há 1h e 7min
António Costa (EPA)

Presidente do Conselho Europeu salientou ainda que Portugal tem uma “grande característica de que, independentemente dos governos, tem uma grande continuidade na sua política externa e na sua relação com a União Europeia”

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou esta sexta-feira que o Presidente eleito, António José Seguro, é um “europeísta de sempre” e manifestou-se convicto de que irá preservar a relação tradicional de Portugal com a UE.

“Do ponto de vista europeu, não tenho a menor das dúvidas: António José Seguro é um europeísta de sempre. Foi, aliás, um excelente deputado no Parlamento Europeu, teve sempre um compromisso muito grande com a Europa”, afirmou António Costa em declarações aos jornalistas durante um encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Conselho Europeu, em Bruxelas, após ter sido questionado se considera que vai ser tão feliz com Seguro como foi com Marcelo.

Costa salientou ainda que Portugal tem uma “grande característica de que, independentemente dos governos, tem uma grande continuidade na sua política externa e na sua relação com a União Europeia”.

“Tem sido assim desde 1986 até agora e seguramente vai continuar a ser assim”, disse, salientando que “todos os resultados eleitorais em Portugal demonstram um fortíssimo apoio às forças pró-europeias”.

“Portanto, seguramente Portugal vai continuar nessa trajetória. Isso é muito importante para a Europa e é muito importante também para Portugal”, afirmou.

Marcelo vai cessar funções em 09 de março, data em que o novo Presidente da República, António José Seguro, tomará posse perante a Assembleia da República.

Temas: António José Seguro Conselho Europeu António Costa

Política

Marcelo espera que UE "saiba reconhecer os méritos" de Costa no Conselho Europeu

Há 4 min
02:21

Marcelo tem encontro marcado com Costa na última visita a Bruxelas como PR

Há 1h e 5min

Costa afirma que Seguro é “europeísta de sempre” e irá preservar relações com UE

Há 1h e 7min

Ministro insiste que são as câmaras que devem fazer peritagens de estragos das tempestades

Há 1h e 19min
Mais Política

Mais Lidas

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

Ontem às 06:53

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

25 fev, 21:37

PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil

Ontem às 16:32

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

Ontem às 22:00

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

25 fev, 18:52

Grande empresa norte-americana vai despedir 40% dos funcionários. O motivo: Inteligência Artificial

Hoje às 00:02

Conseguiu outra vez: russa que embarcou sem bilhete para Paris apanhada em caso igual - desta vez foi de Newark para Milão

Ontem às 20:40

Não se sabe se correu risco de vida: Mike Fincke revela mais ou menos porque teve de regressar subitamente do Espaço

Ontem às 10:26

A arrogância dos EUA pode levar a uma catástrofe no Irão

Ontem às 19:35

Caiu: fachada de prédio desaba no centro do Porto

Ontem às 17:40

Serviços sociais da Câmara de Lisboa em "falência técnica". Continuidade gera "dúvidas significativas"

Ontem às 07:00

Incêndio destrói várias viaturas em Lisboa. Há suspeitas de crime

Ontem às 07:40