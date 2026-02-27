Costa afirma que Seguro é “europeísta de sempre” e irá preservar relações com UE

Há 1h e 7min

Presidente do Conselho Europeu salientou ainda que Portugal tem uma “grande característica de que, independentemente dos governos, tem uma grande continuidade na sua política externa e na sua relação com a União Europeia”

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou esta sexta-feira que o Presidente eleito, António José Seguro, é um “europeísta de sempre” e manifestou-se convicto de que irá preservar a relação tradicional de Portugal com a UE.

“Do ponto de vista europeu, não tenho a menor das dúvidas: António José Seguro é um europeísta de sempre. Foi, aliás, um excelente deputado no Parlamento Europeu, teve sempre um compromisso muito grande com a Europa”, afirmou António Costa em declarações aos jornalistas durante um encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Conselho Europeu, em Bruxelas, após ter sido questionado se considera que vai ser tão feliz com Seguro como foi com Marcelo.

Costa salientou ainda que Portugal tem uma “grande característica de que, independentemente dos governos, tem uma grande continuidade na sua política externa e na sua relação com a União Europeia”.

“Tem sido assim desde 1986 até agora e seguramente vai continuar a ser assim”, disse, salientando que “todos os resultados eleitorais em Portugal demonstram um fortíssimo apoio às forças pró-europeias”.

“Portanto, seguramente Portugal vai continuar nessa trajetória. Isso é muito importante para a Europa e é muito importante também para Portugal”, afirmou.

Marcelo vai cessar funções em 09 de março, data em que o novo Presidente da República, António José Seguro, tomará posse perante a Assembleia da República.