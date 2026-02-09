António José Seguro e André Ventura empatam em sete sítios

António José Seguro e André Ventura empataram em sete freguesias na segunda volta das eleições presidenciais deste domingo, de acordo com os dados oficiais até agora divulgados.

Nas uniões de freguesias de Bárrio e Cepões (Ponte de Lima), Vila Seca e Santo Adrião (Armamar), Carreiras de São Miguel e Carreiras de Santiago (Vila Verde) e nas freguesias de Vale de Gouvinhas (Mirandela), Talhas (Macedo de Cavaleiros), Nave (Sabugal) e Baraçal (Celorico da Beira), os dois candidatos que passaram à segunda volta empataram em número de votos (se clicar em cima dos nomes das freguesias poderá ver o resultado).

Trata-se de freguesias de pequena dimensão, oscilando entre os 484 eleitores que escolheram os dois candidatos em Carreiras de São Miguel e Carreiras de Santiago e os 84 de Nave.

António José Seguro tornou-se o Presidente da República eleito com o maior número de votos expressos em 50 anos de democracia, ao superar os 3.459.521 de Mário Soares no sufrágio de 1991, obtendo cerca de 67% dos votos contra 33% do seu adversário, André Ventura.

