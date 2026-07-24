António Horta Osório está de regresso à banca portuguesa. Será vice-chairman do Novo Banco

Miguel Domingos
Há 1h e 36min
António Horta Osório
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A lista dos novos membros do conselho de administração já deu entrada no Banco de Portugal e está em análise

António Horta Osório está de regresso à banca portuguesa, após convite dos franceses do BPCE (Banque Populaire Caisse d'Epargne), que compraram o Novo Banco.

Nicolas Namias convidou o ex-presidente do Lloyds Bank para o conselho de administração do banco português, onde irá assumir o cargo de vice-chairman. A Informação foi avançada pelo Jornal Económico e confirmada pela CNN Portugal.

A lista dos novos membros do conselho de administração já deu entrada no Banco de Portugal e estará em análise. 

Segundo os novos donos do Novo Banco, a decisão não terá qualquer impacto na continuidade de Mark Bourke como CEO da instituição. 
  

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Temas: António Horta Osório Horta Osório Novo Banco BPCE
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