Aconteceu no Atlético de Madrid-Tottenham da Champions, esta terça-feira, e é tristemente histórico para o checo Antonin Kinsky
O Tottenham corre o risco de descer de divisão na Premier League e isso por si só já é notícia, o Tottenham é um clássico do futebol inglês e descer será um espécie de tragédia para os londrinos - é uma tragédia para toda a gente mas há uns mais habituados que outros e o Tottenham não é definitivamente dos mais habituados; o Tottenham vem de uma época em que não esteve para descer mas acabou lá perto e só está a jogar esta Champions porque venceu a final da Liga Europa da época passada, foi uma final que venceu diante do United que era à época o United de Amorim e que agora já não, Amorim perdeu aquela final.
O Tottenham chega a estes oitavos de final da Champions em condição psicológica delicada mas o facto é que chegou cá e isso faz do Tottenham simultaneamente uma das 16 melhores equipas da Europa enquanto é entre-portas uma das piores equipas da Premier League, o futebol é ainda mais belo por não ter por vezes qualquer tipo de lógica.
E agora esta terça-feira Antonin Kinsky, guarda-redes dos londrinos, escorrega aos seis minutos de jogo, Llorente acaba segundos depois a fazer o 1-0 para o Atélico, aos 14 minutos é um dos defesas do Tottenham que escorrega e Griezmann faz o 2-0, aos 16 minutos Antonin Kinsky recebe uma bola e tropeça em si próprio e Álvarez faz o 3-0, nesse mesmo minuto Tudor, o treinador do Tottenham, substitui Antonin Kinsky, que sai de semblante furioso e acompanhado de dois elementos do staff do Tottenham, afinal é a primeira vez na história da Champions que um guarda-redes sai de jogo antes dos 20 minutos por um motivo que não lesão.