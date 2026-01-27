"Perante o crescimento do antissemitismo, honrar esta memória é mais importante do que nunca": António Costa destaca importância de lembrar o Holocausto

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 9min
António Costa (EPA)

Costa lembrou ainda os “seis milhões de judeus e incontáveis outras pessoas assassinadas” pelo regime da Alemanha nazi

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, destacou esta terça-feira a importância de se recordar o Holocausto perante o aumento do antissemitismo no mundo, alertando “contra o ódio e a intolerância”.

Numa mensagem nas redes sociais por ocasião do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, António Costa lembrou os “seis milhões de judeus e incontáveis outras pessoas assassinadas” pelo regime da Alemanha nazi.

“Perante o crescimento do antissemitismo, honrar esta memória é mais importante do que nunca. Como um alerta contra o ódio e a intolerância, para garantir que falamos a sério todos os dias quando dizemos ‘nunca mais’”, lê-se na mensagem.

O Parlamento Europeu assinalou o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto com uma sessão solene em que discursou Tatiana Bucci, uma sobrevivente que foi deportada para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau quando tinha 6 anos.

Numa mensagem divulgada também no âmbito deste dia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, avisou que a memória do Holocausto está a ser distorcida para “alimentar o antissemitismo”, considerando inaceitável que haja atualmente judeus na Europa a “viver com medo” e a “esconder a sua identidade”.

Temas: Antissemitismo Holocausto António Costa presidente do Conselho Europeu

Europa

