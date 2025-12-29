Campeão olímpico de boxe envolvido em acidente que fez dois mortos na Nigéria

António Guimarães
29 dez 2025, 13:56
Anthony Joshua (Lynne Sladky/AP)

Anthony Joshua escapou com ferimentos ligeiros da colisão

O lutador de boxe e antigo campeão olímpico de pesos pesados Anthony Joshua esteve envolvido num grave acidente de viação em Ogun, na Nigéria.

De acordo com a agência Reuters, que cita a polícia local, o incidente em que o britânico esteve envolvido matou duas pessoas, não se sabendo ainda ao certo o que aconteceu.

Quanto a Anthony Joshua, sofreu apenas ferimentos ligeiros, depois de o carro em que seguia ter colidido com outro na via, de acordo com a polícia estadual, que está a investigar as causas do acidente.

O lutador de 36 anos tem raízes familiares em Sagamu, naquele mesmo estado, e seguia como passageiro de um Lexus quando se deu a colisão.

Anthony Joshua esteve recentemente presente num combate contra Jake Paul, que venceu após um knock-out ao sexto assalto.

Temas: Anthony Joshua Ogun Nigéria Boxe

África

Cinco pessoas da mesma família morreram carbonizadas na passagem de ano no norte de Moçambique

3 jan, 10:33

Campeão olímpico de boxe envolvido em acidente que fez dois mortos na Nigéria

29 dez 2025, 13:56
00:17

Abre-se uma tampa e sai um míssil: as imagens do disparo dos EUA que atingiu o ISIS

26 dez 2025, 17:18

"FELIZ NATAL para todos, incluindo os terroristas mortos": Trump anuncia grande ataque dos EUA ao ISIS na Nigéria

26 dez 2025, 17:13
Mais África

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA preparam-se para intercetar petroleiro em fuga ligado à Venezuela e sobre o qual a Rússia reclama jurisdição

6 jan, 09:10