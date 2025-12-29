Campeão olímpico de boxe envolvido em acidente que fez dois mortos na Nigéria

29 dez 2025, 13:56

Anthony Joshua escapou com ferimentos ligeiros da colisão

O lutador de boxe e antigo campeão olímpico de pesos pesados Anthony Joshua esteve envolvido num grave acidente de viação em Ogun, na Nigéria.

De acordo com a agência Reuters, que cita a polícia local, o incidente em que o britânico esteve envolvido matou duas pessoas, não se sabendo ainda ao certo o que aconteceu.

Quanto a Anthony Joshua, sofreu apenas ferimentos ligeiros, depois de o carro em que seguia ter colidido com outro na via, de acordo com a polícia estadual, que está a investigar as causas do acidente.

O lutador de 36 anos tem raízes familiares em Sagamu, naquele mesmo estado, e seguia como passageiro de um Lexus quando se deu a colisão.

Anthony Joshua esteve recentemente presente num combate contra Jake Paul, que venceu após um knock-out ao sexto assalto.