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Vencedor de dois óscares, Anthony Hopkins estreia-se como compositor com álbum de música clássica inspirado no País de Gales

CNN Portugal , JAV
Há 34 min
Anthony Hopkins (AP)
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Intepretado pelo maestro Gustavo Dudamel e pela Orquestra Philharmonia, o álbum "Life is a Dream" tem lançamento marcado para 21 de agosto

O ator Anthony Hopkins, por duas vezes distinguido com um Óscar ao longo da sua carreira no cinema, acabou de lançar o seu primeiro single de música clássica, após ter assinado contrato com uma discográfica como compositor.

O single "Bracken Road" faz parte do seu próximo álbum, "Life is a Dream", uma coleção de obras orquestrais escritas ao longo de seis décadas, "revelando um compositor cuja música partilha a mesma profundidade emocional e narrativa que definem a sua carreira cinematográfica", referiu a editora Decca Classics, citada pela agência Reuters.

O ator galês, de 88 anos, que ganhou o Óscar de Melhor Ator pelas suas interpretações em "O Silêncio dos Inocentes" e "O Meu Pai", aprendeu a tocar piano aos quatro anos e começou a compor música para peças de teatro locais na adolescência, na década de 1950.

No comunicado citado pela Reuters, o ator diz que a música foi o seu “primeiro desejo” e a sua “primeira vontade” e que “desde sempre” compõe músicas. “Algumas destas peças acompanham-me há décadas e ainda hoje dou por mim a regressar a elas."

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Com lançamento previsto para 21 de agosto, "Life is a Dream" integra obras de música clássica que Hopkins escreveu em diferentes períodos da sua vida, inspiradas pela sua infância, entes queridos e pela sua terra natal, no sul do País de Gales.

Inspirado pela paisagem em redor da sua casa de infância, Hopkins compôs "Bracken Road" em 1963, quando era um jovem ator no teatro Liverpool Playhouse, improvisando ao piano antes dos ensaios. Outra faixa a ser lançada, "My Fatherland", também presta homenagem ao seu país-natal, enquanto outras peças se inspiram em familiares e no "cinema que primeiro cativou a sua imaginação", refere a Decca Classics.

A obra é interpretada pelo maestro vencedor de um Grammy, Gustavo Dudamel, e pela Orquestra Philharmonia.

"Foi um verdadeiro privilégio colaborar com a distinta Orquestra Philharmonia e os virtuosos solistas, o violoncelista Gregorio Nieto e o pianista clássico Sergio Tiempo", refere Hopkins no mesmo comunicado.

"A minha mais profunda gratidão e respeito pelo Maestro Gustavo Dudamel, cuja arte é parte integrante desta viagem musical. Com a graciosa precisão da sua batuta, transformou cada nota com um significado profundo e indelével, criando uma paisagem pictórica que convida o ouvinte a sentir e imaginar algo singularmente pessoal."

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Temas: Anthony Hopkins Musica classica Album Piano Life is a dream
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