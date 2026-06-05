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Morreu Anthony Head, ator conhecido por papéis em "Buffy, a Caçadora de Vampiros" ou "Ted Lasso"

CNN
Há 1h e 0min
Anthony Head (AP)
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Morte foi confirmada pelas filhas

Anthony Head, o elegante e charmoso ator britânico de voz suave, conhecido pelos seus papéis em "Buffy, a Caçadora de Vampiros" e "Ted Lasso", morreu, informou a sua família esta sexta-feira. Tinha 72 anos.

As filhas de Head, as atrizes Emily e Daisy Head, disseram à agência de notícias Association Press que o ator faleceu devido a complicações de uma pneumonia.

O ator ficou conhecido do público da televisão britânica na década de 1980 como parte de um casal romântico que vivia um romance intermitente numa série de anúncios de café instantâneo Nescafé.

Head alcançou a fama nos Estados Unidos como o bibliotecário Rupert Giles, mentor da personagem principal na série sobrenatural de culto "Buffy, a Caçadora de Vampiros", que foi transmitida entre 1997 e 2003.

Mais recentemente, interpretou Rupert Mannion, o ex-marido vilão da personagem Rebecca, de Hannah Waddingham, em "Ted Lasso".

“A nossa dor é muito maior do que o vazio que ele deixou, mas sabemos que o seu legado continuará vivo, nos programas em que participou e no público que os amava”, disseram as filhas. “Que sorte a nossa saber que o poderemos ver a fazer o que amava, mesmo que já não esteja entre nós.”

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Temas: Anthony Head Buffy: A Caçadora de Vampiros Ted Lasso Morreu
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Morreu Anthony Head, ator conhecido por papéis em "Buffy, a Caçadora de Vampiros" ou "Ted Lasso"

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