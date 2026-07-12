A Antártida é a última fronteira da arquitetura. Um homem está a projetar mais edifícios lá do que qualquer outra pessoa

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Nas duas décadas desde a conclusão do projeto, Hugh Broughton tornou-se o arquiteto de referência para o design polar

Poucos arquitetos vivos podem afirmar, de boa-fé, ter moldado o caráter de um bairro inteiro, quanto mais de uma cidade ou de um país. No entanto, numa massa continental cerca de 40% maior do que a Europa, um homem exerceu uma influência extraordinária na arquitetura de um continente inteiro.

A Antártida alberga mais de 70 estações de investigação permanentes — e Hugh Broughton, de 61 anos, trabalhou em mais estações do que qualquer outra pessoa. O seu gabinete, que leva o seu nome, concebeu instalações científicas para o Reino Unido e Espanha, desenvolveu propostas para a Coreia do Sul, Índia e Brasil, e colaborou com a Austrália e a Nova Zelândia na remodelação das suas bases polares. A sua estética distintamente da era espacial, nascida da necessidade num dos ambientes mais inóspitos do mundo, é agora, sem dúvida, o estilo arquitetónico predominante no continente.

"Acho que a nossa cobertura da Antártida é bastante boa — certamente superior à de qualquer outra pessoa no mundo", afirmou Broughton no seu escritório de Londres, com 16 trabalhadores, a quase 10 mil milhas (16 mil quilómetros) do Pólo Sul, antes de matizar modestamente a afirmação: "Poderiam chamar-nos os arquitetos mais prolíficos do continente. Mas não creio que isso me vá dar muitas ares, porque provavelmente só há mais dois ou três outros no ramo".

Os cantos arredondados característicos dos seus edifícios, as cores vibrantes e as formas semelhantes a cápsulas são respostas pragmáticas aos desafios da construção em climas extremos. No entanto, Broughton assume com orgulho as suas influências da ficção científica. "Passamos mesmo algum tempo a ver imagens extraídas de 'Star Wars' e 'Thunderbirds'", afirmou. "Gostamos de design espacial neste escritório, e atrevo-me a dizer que um pouco disso se infiltra no design destes edifícios."

"Mas quando chegamos aos interiores", acrescentou, "na verdade, acho que a nossa resposta pode ser definida como vagamente clássica."

Construir em esquis

Broughton contou que a sua especialidade invulgar surgiu "puramente por acaso", depois de ter ouvido um programa de rádio sobre um concurso para projetar uma estação de investigação na Plataforma de Gelo Brunt, na Antártida, em 2004. Os colegas do arquiteto — no seu gabinete, que na altura era composto por quatro pessoas — encorajaram-no a participar na sessão informativa, porque "A, vão dar croissants a toda a gente, e B, vai haver umas fotos fantásticas de pinguins", recordou. "Naquela manhã não tinha mais nada para fazer, por isso pensei: 'Vou lá'."

Muitos dos grandes nomes da arquitetura britânica também estavam presentes. Mas a relativa inexperiência de Broughton revelou-se menos um obstáculo do que ele inicialmente temia — porque nenhum deles tinha trabalhado na Antártida, também. "Saí da apresentação entusiasmado", disse.

Maximizar a luz natural é uma consideração fundamental no projeto para Broughton, que considera o bem-estar mental dos ocupantes uma prioridade (James Morris)

Um quarto com cores vivas na Estação Britânica de Investigação Antártica Halley VI (James-Morris)

A proposta inovadora do arquiteto para o concurso acabaria por se tornar a Estação Britânica de Investigação Antártica Halley VI, uma série de módulos elevados unidos através de conectores isolados que se assemelham aos foles de um acordeão. A instalação assenta em pernas hidráulicas com esquis que 'escalam' mecanicamente através da neve que não para de crescer. Construída no que Broughton descreveu — com o característico eufemismo britânico — como "um ambiente muito dinâmico" (a Plataforma de Gelo de Brunt está atualmente a deslocar-se em direção ao mar a um ritmo de cerca de quatro metros por dia), toda a estação pode ser rebocada para o interior caso as fendas ameacem deixá-la à deriva. Foi precisamente isso que aconteceu em 2017, quando a Halley VI foi realojada a 22,5 quilómetros de distância para escapar a uma enorme ruptura na plataforma de gelo, apelidada de "Halloween Crack", que arriscava deixar a estação à deriva num iceberg.

Nas duas décadas desde a conclusão do projeto, Broughton tornou-se o arquiteto de referência para o design polar. Ele também usou a sua experiência como trampolim para outros locais extremos, incluindo uma das ilhas habitadas mais remotas do mundo, Tristão da Cunha, que só pode ser alcançada através de uma viagem de barco de seis dias a partir da África do Sul. O serviço de ferry é tão pouco frequente que o arquiteto teve dificuldade em garantir um lugar. "Os ilhéus têm prioridade e estão sempre a querer vir até cá para consultar o dentista, o médico ou algo do género."

O mais recente projeto de Broughton na Antártida é o seu maior até à data: o Discovery Building, uma instalação com 14600 metros quadrados na Estação de Investigação de Rothera, a capital do Território Antártico Britânico. A estrutura de dois andares inclui oficinas, instalações médicas e áreas de preparação para expedições de campo, bem como uma torre de controlo para as operações aéreas e marítimas. No entanto, apesar das muitas conquistas técnicas do projeto, Broughton parece mais entusiasmado com as suas áreas de estar luminosas e cheias de luz.

Inaugurado oficialmente este ano, o Discovery Building do Reino Unido substituiu várias estruturas antigas que tinham chegado ao fim da sua vida útil (BAM)

Uma torre de controlo ergue-se acima da linha do telhado, proporcionando vistas de 360 graus sobre a pista de aterragem e o cais (Matt Hughes BAS)

Historicamente, o design na Antártida tem sido liderado por engenheiros. A questão de saber se as estações eram agradáveis para se viver durante longos períodos era muitas vezes uma preocupação secundária. Como resultado, segundo Broughton, os interiores "careciam de qualquer inspiração e podiam realmente desgastar os residentes muito rapidamente". Agora, finalmente, está a ser pedido aos arquitetos que abordem a experiência humana de viver em isolamento extremo.

Broughton reflete profundamente sobre os seus ocupantes, alguns dos quais poderão ficar estacionados nas suas instalações durante dois anos ou mais. Ele pondera a relação entre espaços privados e públicos e a forma como as disposições interiores incentivam o convívio entre colegas; estuda a teoria da cor, o design de iluminação e as propriedades psicológicas de diferentes materiais — incluindo o seu aroma. (Broughton acredita que o aroma natural do cedro libanês, por exemplo, pode atenuar o efeito da privação sensorial numa estação de investigação isolada.)

O tamanho e a disposição das janelas são particularmente importantes. São também uma questão de compromisso: as paredes retêm o calor de forma mais eficiente do que o vidro, pelo que, na região mais fria da Terra, a luz natural acarreta um custo energético.

No Discovery Building, isto traduziu-se em claraboias cuidadosamente posicionadas e vidros triplos. Broughton chegou mesmo a buscar inspiração nas viagens espaciais: no Halley VI, utilizou aerogéis — isolantes transparentes desenvolvidos pela NASA e compostos principalmente por gás — que podem ser incorporados nos vidros das janelas para maximizar a luz solar, reduzindo simultaneamente a perda de calor. "Tudo o que nos proporcione um pouco mais de vitamina D, um pouco mais de luz natural, vai ser realmente bom para o nosso bem-estar mental", afirmou.

Tábua rasa?

A história dos edifícios na Antártida é, nas palavras de Broughton, "muito curta". A arquitetura só chegou em 1899, quando o explorador norueguês Carsten Borchgrevink concluiu os primeiros edifícios de sempre do continente — duas cabanas de madeira; uma para habitação e outra para armazenamento —, no âmbito de uma das primeiras expedições financiadas pelos britânicos. As estruturas de 5,4 por 6,4 metros, que eram essencialmente casas em kit feitas de madeira de pinho pré-fabricada, ainda hoje se mantêm de pé.

Do ponto de vista tecnológico, muita coisa mudou nas décadas que se seguiram. As instalações polares modernas são quase totalmente autossuficientes em termos de produção de energia, aquecimento e sistemas circulares de tratamento de águas residuais; as paredes de Broughton são normalmente feitas de painéis de fibra de vidro preenchidos com um espesso isolamento de espuma de "células fechadas", com minúsculas bolsas de ar que as protegem da humidade. Mas os princípios fundamentais de construção permanecem praticamente os mesmos da época de Borchgrevink: pré-fabricar o máximo possível, entregar os componentes o mais perto possível do local e montá-los o mais rapidamente possível — idealmente durante o verão antártico, que decorre aproximadamente de novembro a março.

Os edifícios de Broughton podem não ter vizinhos, mas ele contesta a ideia de que a Antártida seja uma espécie de tábua rasa arquitetónica. Os seus projetos pretendem ser subtis, discretos e capazes de "integrar-se suavemente e confortavelmente" no ambiente circundante. E embora não estejam sujeitos aos mesmos códigos de construção que numa cidade, os arquitetos da Antártida regem-se normalmente pelas regras de planeamento do país que os contratou. Além disso, todos os projetos de Broughton têm de ser aprovados numa reunião anual dos signatários do Tratado da Antártida, o que exige estudos exaustivos de impacto ambiental.

"As pessoas ficam por vezes surpreendidas quando falamos de restrições de conceção na Antártida, imaginando que se tem uma folha de papel em branco — um local em branco — e que se pode fazer o que se quiser, mas a realidade está muito longe disso", afirmou Broughton.

A Base Antártica Espanhola Juan Carlos 1 é composta por um módulo habitacional para 24 pessoas, um módulo científico e uma série de módulos de apoio para serviços e armazenamento (ARC)

Para além das condições meteorológicas extremas, os encontros com animais representam um risco profissional. Enquanto trabalhava na base espanhola Juan Carlos I, Broughton enfrentou "um verdadeiro problema" com as focas. "Elas deitavam-se nas tubagens de combustível e bloqueavam as portas, pelo que era difícil entrar", explicou. Os elefantes-marinhos representam uma ameaça ainda maior: "Não há maneira de se conseguir afastar um elefante-marinho", afirmou o arquiteto. "E como têm visão parcial, podem aproximar-se diretamente do edifício e danificar a fachada."

Uma grade perimetral revestida com contraplacado costuma ser suficiente para manter os elefantes-marinhos afastados. O verdadeiro desafio de design, no entanto, é proteger os animais dos edifícios, e não o contrário. A escolha de Broughton por tintas exteriores de cores vivas deveu-se, em parte, a conversas com biólogos marinhos que estavam preocupados com a possibilidade de aves marinhas, como os petréis, ficarem confusas com — ou até colidirem acidentalmente com — edifícios de cor branca ou cinzenta. Por outro lado, o excesso de vermelho corre o risco de desorientar os pinguins, cujos olhos não conseguem perceber essa cor (provavelmente porque a luz vermelha não penetra profundamente no oceano, que é o seu principal ambiente de caça). "Não se deve ter demasiados edifícios vermelhos se houver muitos pinguins por perto", alertou Broughton.

Um desafio um pouco mais prosaico, embora não menos premente, são os montes de neve. Na Antártida, um erro no cálculo da localização de um edifício pode fazer com que este fique soterrado num único inverno rigoroso. Uma das regras fundamentais de Broughton diz respeito à orientação: inclinar a face mais curta do edifício na direção do vento predominante. No Discovery Building, no entanto, isso não foi possível, pelo que Broughton concebeu, em vez disso, um enorme defletor de vento que canaliza as rajadas por cima do telhado antes de as desviar pela fachada abaixo, afastando a neve da base do edifício. Entretanto, os beirais curvos do telhado impedem que os remoinhos — bolsas de ar em turbilhão — produzam acumulações de neve mais localizadas.

"Embaixadas no gelo"

As tensões geopolíticas estão a ferver nas regiões polares do mundo. Com os seus recursos naturais inexplorados e rotas marítimas lucrativas, o Ártico é um ponto de conflito mais provável do que a remota Antártida (basta olhar para os recentes atritos entre a Europa e a administração Trump em relação à Gronelândia, onde, em tempos mais amigáveis, Broughton foi contratado para co-projetar uma estação de investigação para a Fundação Nacional de Ciência dos EUA). Mas o continente mais meridional do mundo parece também destinado a um século XXI mais tumultuoso.

Broughton mantém uma parceria de longa data com a Divisão Antártica Australiana para a execução de obras de infraestruturas essenciais (Cortesia de Hugh Broughton)

Sete Estados soberanos (Argentina, Austrália, Chile, França, Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido) estabeleceram reivindicações territoriais, que se estendem a partir do Pólo Sul como fatias de uma tarte. Embora estas fronteiras por vezes se sobreponham, o Tratado da Antártida, assinado em Washington em 1959, tem mantido a paz ao proibir a presença militar — ou, na verdade, qualquer presença não científica — no continente. No entanto, o clima mudou nas duas décadas em que Broughton tem vindo a trabalhar na região.

"Vemos alguns países a avançar mais do que outros, a um ritmo mais acelerado", afirmou o arquiteto diplomaticamente. Entretanto, outras nações não identificadas têm vindo a "dar tanta importância à sua presença como à investigação científica".

"Não costumávamos falar sobre (geopolítica) quando começámos", acrescentou. "Agora, é mencionado praticamente o tempo todo — o significado da 'presença' ou de estar lá. Atualmente, referimo-nos frequentemente a estas estações de investigação como se fossem embaixadas no gelo."

Esse gelo, que cobre cerca de 98% da massa continental, está a derreter a um ritmo sem precedentes. A atividade dos Estados Unidos, da Rússia e da China na região está a aumentar. Está prevista para 2048 a revisão de uma proibição da exploração mineira, acordada na década de 1990, o que poderá abrir as portas a uma nova era de competição pelos recursos e rivalidade entre as grandes potências. Estes desenvolvimentos, embora preocupantes, deverão ser promissores para um arquiteto com as competências de Broughton, embora ele aprecie o atual "ambiente muito colaborativo", um resultado direto da despolitização histórica do continente.

Broughton fotografado na Antártida em fevereiro de 2019, durante uma viagem com a agência antártica do governo da Nova Zelândia (Cortesia de Hugh Broughton)

"Conversamos todos uns com os outros; partilhamos ideias", disse Broughton sobre a sua relação com outros arquitetos e designers que trabalham na Antártida. "Não sinto que haja competição. Há um apoio mútuo, o que é uma característica das pessoas que trabalham na Antártida, em geral."

É fácil imaginar um futuro — muito mais quente — em que a Antártida seja muito mais habitada do que é hoje. (Atualmente, a população no verão é estimada em 5 000 pessoas, enquanto no inverno desce para cerca de 1 000, dependendo do ano.) Assim, daqui a séculos, será que os projetos de Broughton servirão como pontos de referência arquitetónicos iniciais? Poderão as suas estações de investigação tornar-se ícones da antiguidade, tal como o Partenon ou o Coliseu de Roma o são para a Europa, servindo de inspiração aos arquitetos do futuro?

Ele evita modestamente esta sugestão grandiosa, embora reconheça que a sua influência é percetível em toda a região. É, acrescentou ele, "por vezes agradável" ver as suas soluções de design "chegarem a outras estações nas quais não estivemos envolvidos".

"Há, sem dúvida, uma espécie de linguagem arquitetónica a evoluir na Antártida."