Mulher e cinco filhos morrem em incêndio em contentores na Turquia

Agência Lusa , AM
Há 47 min
Emergência

Outras cinco pessoas ficaram feridas no incêndio, uma das quais em estado grave

Uma mulher grávida e os seus cinco filhos pequenos morreram num incêndio que consumiu contentores que albergavam trabalhadores agrícolas perto da cidade turística de Antalya, no sudoeste da Turquia, informou esta sexta-feira o governador regional.

O governador de Antalya, Hulusi Sahin, disse que o incêndio destruiu vários contentores que albergavam trabalhadores de estufas em Kepez, a norte de Antalya.

"Três contentores arderam e perdemos uma mãe e cinco crianças com idades entre os quatro e os nove anos", disse aos jornalistas, junto aos destroços carbonizados de um contentor e de um carro incendiado.

Outras cinco pessoas ficaram feridas no incêndio, uma das quais em estado grave, acrescentou.

A causa da tragédia ainda não foi oficialmente determinada, mas o governador sugeriu que alguém pode ter estado a fazer um churrasco num fogareiro de campismo à porta dos contentores.

"Parece que foram dormir sem apagar o fogo. Mas, para já, não podemos afirmar com certeza que foi por isso que aconteceu", acrescentou Hulusi Sahin, acrescentando que os investigadores estão a tentar determinar a origem do incêndio e detiveram três pessoas.

Estas mortes ocorrem enquanto a Turquia inicia as celebrações do Eid al-Fitr, um feriado de três dias que marca o fim do mês sagrado muçulmano do Ramadão.

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