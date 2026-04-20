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Autoridades reforçam fiscalização a peões, ciclistas e trotinetas na estrada

Agência Lusa , AM
Há 49 min
Utilização de trotinetes elétricas, Lisboa (foto: Horacio Villalobos/Corbis via GettyImages)

Campanha vai decorrer entre 21 e 27 de abril

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A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP iniciam na terça-feira uma campanha de sensibilização dedicada à segurança de peões, ciclistas e utilizadores de trotinetas elétricas.

A campanha "Na estrada, todos somos vulneráveis" vai decorrer entre 21 e 27 de abril, incluir uma componente de fiscalização por parte da PSP e da GNR e incidir sobretudo sobre "passadeiras, cruzamentos, ciclovias e zonas de tráfego misto", anunciaram as três entidades em comunicado conjunto.

Entre os comportamentos de risco "diretamente associados ao aumento da sinistralidade grave" estão, no caso dos peões, atravessar fora das passadeiras ou sem atenção, ignorar os semáforos, caminhar fora dos locais destinados à circulação pedonal, e usar telemóvel ou auscultadores.

No caso de ciclistas, condutores de outros velocípedes e utilizadores de trotinetas elétricas, as autoridades alertam para o perigo de circularem em contramão, não respeitarem semáforos nem sinais de trânsito nem sinalizarem manobras, circularem em passeios, e não usarem luzes ou coletes refletores nem capacete, cuja utilização é recomendada.

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Já entre os condutores de automóveis constituem comportamentos de risco "não ceder passagem a peões nas passadeiras" nem em locais em que estes e os velocípedes têm prioridade, transitar em excesso de velocidade, "sobretudo em meio urbano", ultrapassar sem respeitar a distância mínima de segurança de 1,5 metros, não prestar atenção a quem circula em áreas urbanas, passadeiras e perto de escolas, não verificar os ângulos mortos ao realizar manobras, e estacionar o carro antes ou depois de travessias para peões.

Segundo a ANSR, a PSP e a GNR, entre 2022 e 2024, morreram 327 peões e 94 utilizadores de velocípedes em acidentes, a maioria dentro de localidades e em estradas secundárias, tendo ainda sido contabilizados 1.626 feridos graves.

"A sinistralidade rodoviária não constitui uma fatalidade. As suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros por todos os utilizadores da estrada", salientam as autoridades no comunicado conjunto.

A campanha desta semana é a quarta das 11 sobre diversos temas previstas no Plano Nacional de Fiscalização de 2026.

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Temas: ANSR GNR PSP
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