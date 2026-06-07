O Psicólogo Responde: porque vivo sempre em ansiedade financeira?

Psicólogo e Presidente da Delegação Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses

Há 23 min

O Psicólogo Responde é uma rubrica sobre saúde mental para ler todas as semanas. Tem comentários ou sugestões? Escreva para opsicologoresponde@cnnportugal.pt

Viver no mundo atual, em que o dinheiro é uma necessidade para ter qualidade de vida, pode gerar muita ansiedade. Ter de escolher entre comer carne ou peixe ou comprar os medicamentos de que se necessita é uma realidade para muitas pessoas. Quando as preocupações financeiras ocupam grande parte do pensamento diário, é natural que surjam sentimentos de insegurança, medo, frustração e até culpa. A incerteza em relação ao futuro e a dificuldade em satisfazer necessidades básicas podem ter um impacto significativo na saúde mental, aumentando os níveis de stress e comprometendo o bem-estar emocional.

A preocupação financeira pode, no entanto, ser positiva quando funciona como um sinal orientador, ajudando a organizar comportamentos de gestão e a tomar decisões mais prudentes. No entanto, quando se torna persistente, excessiva e difícil de controlar, pode transformar-se em ansiedade financeira. Este não é apenas um problema individual. É um fenómeno cada vez mais frequente em Portugal e na Europa. Segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses, trata-se de um sentimento de preocupação, medo ou desconforto em relação às finanças pessoais, frequentemente associado à gestão do dinheiro e à antecipação de dificuldades futuras.

Esta ansiedade não surge apenas em situações de dívida ou carência económica. Pode manifestar-se mesmo em pessoas com rendimentos estáveis, sobretudo quando existe uma preocupação persistente com o futuro e com a possibilidade de perda de controlo financeiro.

Entre os sintomas mais comuns estão a fadiga, a irritabilidade, a inquietação, as dificuldades de concentração, as perturbações do sono e os problemas de memória. A ansiedade financeira pode ainda ter expressão física, com dores de cabeça, dores no peito, falta de ar, alterações digestivas, tensão muscular, tremores e oscilações de peso. O seu impacto vai muito além da esfera mental, pois afeta o bem-estar emocional, a saúde física e a qualidade das relações pessoais.

Fatores atuais que aumentam a ansiedade financeira

A ansiedade financeira é agravada pelo contexto económico e social atual. Não resulta apenas de fragilidades pessoais. É também induzida por condições externas que aumentam a sensação de instabilidade e imprevisibilidade.

As situações de guerra e a volatilidade dos preços dos combustíveis afetam diretamente os orçamentos familiares e os custos de deslocação. E quando as despesas de transporte se tornam imprevisíveis, cresce a sensação de incerteza sobre o valor das despesas mensais.

As taxas de juro elevadas pressionam as prestações do crédito à habitação e aumentam de forma significativa a despesa mensal das famílias. Como a habitação representa, em muitos casos, o maior encargo do orçamento, qualquer subida tem um efeito imediato na segurança financeira.

A precariedade laboral, a dificuldade de acesso a emprego estável e o receio de perder o trabalho contribuem para uma sensação constante de insegurança. Mesmo quando existe rendimento no presente, a incerteza sobre o futuro pode ser profundamente angustiante.

A subida dos preços nos supermercados pesa sobre despesas essenciais, como alimentação e higiene. Como se trata de áreas em que há pouca margem para cortar, muitas famílias sentem-se pressionadas a abdicar de outras necessidades ou impelidas a recorrer a crédito.

A comparação social, amplificada pelas redes sociais, também desempenha um papel importante. Ver estilos de vida aparentemente mais confortáveis pode gerar expectativas irreais e pressão para gastar acima das possibilidades.

O endividamento e a ausência de uma reserva financeira para imprevistos intensificam o stress. Nestas circunstâncias, qualquer despesa inesperada, como uma reparação urgente ou um problema de saúde, pode transformar-se rapidamente numa crise.

Estratégias práticas para lidar com a ansiedade financeira

A Ordem dos Psicólogos Portugueses reuniu um conjunto de estratégias úteis para gerir a ansiedade financeira. Estas recomendações distribuem-se por três dimensões: emoções, pensamentos e comportamentos.

Emoções. O primeiro passo é reconhecer o que se sente, sem negar ou minimizar a preocupação. Num contexto de incerteza económica, a ansiedade pode ser uma reação compreensível, e aceitá-la ajuda a lidar melhor com ela.

Também pode ser útil cultivar gratidão e recentrar a atenção no que já existe, em vez de focar apenas no que falta. Esta tentativa de mudança de perspetiva não elimina os problemas, mas reduz a sensação de ameaça permanente.

Olhar para a situação a partir de diferentes perspetivas ajuda a contrariar a tendência para imaginar sempre o pior cenário. A realidade costuma ser mais complexa e menos catastrófica do que a ansiedade sugere.

É igualmente importante reajustar expectativas à realidade económica atual. Parte da ansiedade nasce do conflito entre o que se esperava alcançar e aquilo que, no presente, é efetivamente possível.

Ganhar perspetiva sobre a própria situação também pode ajudar a relativizar dificuldades, desde que esse exercício seja feito sem culpa nem comparação destrutiva.

Pensamentos. Reduzir a catastrofização é essencial. A ansiedade leva frequentemente a antecipar cenários extremos. Questionar esses pensamentos e enfrentar os medos, em vez de os evitar, pode diminuir o seu impacto.

Pode ser útil pensar no pior cenário de forma concreta e perguntar: “Se isso acontecesse, como poderia agir?”. Este exercício reforça a perceção de capacidade e reduz a sensação de desamparo.

Ter uma visão clara do orçamento doméstico é uma das estratégias mais eficazes. Saber quanto entra, quanto sai e para onde vai o dinheiro ajuda a substituir o medo difuso por informação concreta.

Comportamentos. É importante abandonar a vergonha associada às dificuldades financeiras. Falar sobre dinheiro, pedir apoio e procurar orientação não é sinal de fracasso. É um passo de responsabilidade.

A literacia financeira também desempenha um papel central. Compreender melhor conceitos como orçamento, juros, crédito ou poupança aumenta o sentimento de controlo e diminui a incerteza.

Partilhar preocupações com familiares, amigos ou profissionais de confiança ajuda a reduzir o isolamento e a aliviar a carga emocional associada ao problema.

Manter rotinas, praticar exercício físico e reservar tempo para atividades de bem-estar contribui para a regulação emocional e para uma melhor resposta ao stress.

O autocuidado, incluindo sono adequado, alimentação equilibrada e tempo de descanso, continua a ser uma base essencial, embora frequentemente negligenciada quando a preocupação se instala.

Se a ansiedade financeira começar a interferir com a vida quotidiana, procurar apoio psicológico pode ser decisivo para recuperar estabilidade emocional e capacidade de decisão.

Plano de ação prático

1. Reconhecer o que sente e falar sobre isso. Ignorar a ansiedade tende a prolongar o desconforto.

2. Fazer um diagnóstico da situação financeira, reunindo rendimentos, despesas, dívidas e poupanças.

3. Definir um plano com metas realistas e prazos concretos.

4. Construir, de forma gradual, um fundo de emergência.

5. Evitar o isolamento e manter contacto com familiares, amigos ou colegas de confiança.

6. Investir em literacia financeira através de cursos, leituras ou conteúdos educativos.

7. Procurar ajuda especializada sempre que a situação o justificar.

Quando procurar ajuda profissional?

Se a preocupação com o dinheiro estiver a afetar o sono, a concentração, o humor, a saúde física ou a vida diária, é importante procurar ajuda. O acompanhamento psicológico pode ser fundamental para lidar com os efeitos emocionais da ansiedade financeira e recuperar um maior sentido de controlo.

Recursos úteis

Vídeo sobre ansiedade financeira, produzido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses no contexto da pandemia de COVID-19.

Documento de apoio produzido no âmbito do protocolo entre a Ordem dos Psicólogos Portugueses e o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, integrado no Plano Nacional de Formação Financeira.

Site do Plano Nacional de formação financeira, com material sobre literacia financeira e simuladores temáticos.