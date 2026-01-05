Acidentes rodoviários na época festiva causaram 38 mortes

Agência Lusa , AM
5 jan, 12:48
Operação de fiscalização rodoviária da GNR

Os números são superiores aos da anterior operação de Natal e Ano Novo

Trinta e oito pessoas morreram em acidentes rodoviários entre 18 de dezembro de 2025 e 04 de janeiro de 2026, segundo o balanço final da operação de Natal e Ano Novo da GNR e da PSP.

De acordo com informação remetida em separado à Lusa por GNR e PSP, as duas forças de segurança registaram em 18 dias um total de 6.083 acidentes, dos quais resultaram 38 mortos, 127 feridos graves e 1.643 ligeiros.

Vinte e oito das mortes foram causadas por acidentes em vias patrulhadas pela GNR, incluindo autoestradas, e dez por sinistros em centros urbanos, fiscalizados pela PSP.

Os números são superiores aos da anterior operação de Natal e Ano Novo, quando a GNR registou 20 mortes entre 18 de dezembro de 2024 e 02 de janeiro de 2025, e a PSP contabilizou cinco no período homólogo à ação da época festiva mais recente.

Globalmente, houve também mais 12 feridos graves e menos 48 feridos ligeiros do que na operação de 2024/2025.

No total, entre 18 de dezembro de 2025 e 04 de janeiro de 2026 foram fiscalizados pelas duas forças de segurança, incluindo por radar, 233.937 condutores, tendo sido detetadas 25.928 infrações rodoviárias, a maioria por excesso de velocidade (3.828), falta de inspeção periódica (3.625) e seguro (1.121) obrigatório, e condução sob o efeito do álcool (876).

Outras 1.103 pessoas foram detidas por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l e 506 por não terem carta de condução válida.

Temas: Ano Novo Natal Acidentes Mortos Feridos

