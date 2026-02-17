Do monstro à festa, passo a passo: tudo o que precisa de saber sobre o Ano do Cavalo

Há 2h e 27min

As festividades duram 15 dias, mas há que garantir que tudo é bem feito para afastar os monstros que ameaçam o povo

Pegue na sua sela e calce as botas de montar - está na altura de entrar em debandada no Ano do Cavalo. O Ano Novo Lunar, considerado o acontecimento mais importante do ano na China e nas comunidades chinesas de todo o planeta, está quase a chegar.

Marcando a primeira lua nova do calendário lunar, cai a 17 de fevereiro de 2026, dando início aos 15 dias do Festival da primavera. As celebrações variam consoante o país ou a região, mas existem algumas tradições comuns.

Quer não esteja familiarizado com a ocasião ou precise de se refrescar, este guia para dar início ao Ano do Cavalo tem tudo o que precisa.

Porque é que é o Ano do Cavalo?

Incrivelmente complexo, o calendário do zodíaco chinês é melhor descrito como um ciclo de 12 anos representado por 12 animais, por esta ordem: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco.

O seu signo animal do zodíaco pessoal é determinado pelo seu ano de nascimento, o que significa que 2026 acolherá muitos bebés Cavalos. As crianças nascidas no último ano do calendário lunar são Serpentes, enquanto as que nasceram no Ano Novo Lunar de 2027 ou depois serão Cabras, e assim por diante.

E todos os anos, um tronco celestial (um dos cinco elementos, que se enquadram na categoria yin ou yang) é emparelhado com um ramo terrestre (um dos 12 animais do zodíaco chinês). Este ano, o tronco celestial é “Bing” (grande sol) e o ramo terrestre é “Wu” (o Cavalo), tornando-o o Ano do Cavalo de Fogo.

Os seguidores acreditam que, para cada signo do zodíaco chinês, a sorte dependerá em grande medida das posições do Tai Sui - um nome coletivo para as divindades estelares que se pensa girarem paralelamente e na direção oposta a Júpiter.

Várias pessoas olham para as exibições coloridas no Festival das Lanternas da Muralha da Cidade de Xi'an 2026, a 2 de janeiro de 2026, em Xi'an, na China (VCG/Getty Images)

Os mestres da geomancia podem interpretar os dados de forma diferente, mas geralmente há um consenso sobre o significado do ano para cada animal do zodíaco com base nas posições das estrelas.

Para muitos seguidores, o Ano Novo Lunar é a altura ideal para visitar um templo para fazer bênçãos, dependendo do que as estrelas têm a dizer sobre o seu signo do zodíaco em particular para os próximos meses.

Porquê acender fogos de artifício e usar vermelho? Conheça Nian

Há inúmeros contos populares ligados ao Ano Novo Lunar, mas o mito de Nian destaca-se como um dos mais divertidos.

Segundo a lenda, todas as vésperas do Ano Novo Lunar, esta besta subaquática feroz, com dentes e cornos afiados, rastejava para terra e atacava uma aldeia próxima.

Numa dessas ocasiões, enquanto os aldeões se escondiam, um velho misterioso apareceu e insistiu em ficar, apesar dos avisos de desgraça iminente.

Para surpresa dos aldeões, o velhote e a aldeia sobreviveram completamente ilesos.

O homem alegou ter assustado Nian pendurando faixas vermelhas na sua porta, acendendo fogos de artifício e vestindo roupas vermelhas.

É por isso que o uso da cor ardente, juntamente com o pendurar de faixas e o acender de foguetes ou fogo de artifício, são tradições do Ano Novo Lunar, todas elas ainda hoje seguidas.

A preparação

Como muitos feriados importantes, o Ano Novo Lunar pode dar muito trabalho. As festividades duram frequentemente 15 dias - por vezes até mais - com diferentes tarefas e atividades a decorrer durante esse período.

Tudo começa cerca de uma semana antes do Ano Novo.

Para dar o pontapé de saída, os bolos e pudins festivos são confecionados no 24.º dia do último mês lunar (11 de fevereiro em 2026). Porquê? A palavra para bolos e pudins é gao em mandarim e gou em cantonês, que têm o mesmo som que a palavra para “alto”.

Isto significa que se acredita que comer estas guloseimas conduzirá a melhorias e ao crescimento no ano seguinte. (Se ainda não preparou o seu próprio “gou”, aqui está uma receita fácil de bolo de rabanete, um prato muito apreciado no Ano Novo Lunar).

E não se esqueçam do nosso amigo Nian. Nenhuma preparação para o Ano Novo Lunar estaria completa sem a colocação de faixas vermelhas com frases e expressões idiomáticas auspiciosas (chamadas fai chun em cantonês e chunlian em mandarim) em casa - a começar pela porta da frente.

Estes terão uma dupla função - manter o Nian afastado e convidar à boa sorte.

Alguns dos trabalhos de preparação não são tão agradáveis. Muitos acreditam que se deve fazer uma grande limpeza em casa no 28.º dia do último mês lunar, que este ano caiu a 15 de fevereiro.

O objetivo é livrar a casa de qualquer azar acumulado durante o ano passado. Alguns crentes nem sequer varrem ou deitam fora o lixo durante os primeiros cinco dias do novo ano, receando que isso possa deitar por terra toda a boa sorte recente.

Por outro lado, muitos dizem que também não se deve lavar ou cortar o cabelo no primeiro dia do ano novo.

Porquê? Porque o caractere chinês para a palavra cabelo é o primeiro caractere da palavra prosperidade. Assim, lavar ou cortar o cabelo é visto como lavar a fortuna.

Véspera do Ano Novo Lunar: a grande festa

Na véspera do Ano Novo Lunar, que este ano calhou a 16 de fevereiro, realiza-se normalmente um grande jantar de reunião familiar.

A ementa é cuidadosamente escolhida de modo a incluir pratos associados à sorte, incluindo peixe (a palavra chinesa para este prato também soa a “excedente”), pudins (simbolizam o progresso) e alimentos que se assemelham a lingotes de ouro (como os bolinhos de massa).

Na China, os alimentos servidos nestes jantares clássicos variam consoante a região. Por exemplo, em algumas zonas do norte, as pessoas tendem a servir bolinhos de massa e noodles, enquanto que no sul não se pode viver sem arroz cozido a vapor.

As festas do Ano Novo Lunar podem ser muito diferentes fora da China. Na Malásia e em Singapura, as reuniões não ficam completas sem um barulhento e caótico “lançamento da prosperidade”, ou yusheng, quando os comensais mexem e lançam legumes cortados em fatias finas e peixe cru com pauzinhos antes da refeição.

Dia de Ano Novo Lunar: visitas à família e pacotes vermelhos

Os primeiros dias do Ano Novo Lunar, especialmente os dois primeiros, são muitas vezes um teste à resistência, ao apetite e às capacidades sociais, uma vez que muitas pessoas têm de viajar e visitar a família direta, outros familiares e amigos.

Os sacos são recheados de presentes e frutos para distribuir em casa das pessoas. Os visitantes recebem uma chuva de presentes depois de terem posto a conversa em dia com as iguarias do Ano Novo Lunar.

Em muitas famílias, espera-se que as pessoas casadas deem pacotes vermelhos cheios de dinheiro àqueles que ainda não deram o nó - tanto aos filhos como aos jovens solteiros.

Acredita-se que estes envelopes - conhecidos como hongbao/lai see - podem proteger as crianças, afastando os maus espíritos, chamados sui.

Outros países têm as suas próprias tradições. Na Coreia do Sul, por exemplo, o festival do Ano Novo Lunar chama-se Seollal. Os primeiros três dias são preenchidos com homenagens aos antepassados, jogos festivos e comidas como bolos de arroz (tteokguk) e panquecas (jeon).

Dia 3: visita a um templo

O terceiro dia do Ano Novo Lunar, que cai a 19 de fevereiro, é chamado chi kou/cek hau, ou boca vermelha.

Acredita-se que as discussões são mais prováveis neste dia, pelo que algumas pessoas evitam as interações sociais e visitam os templos para fazer oferendas para compensar qualquer potencial má sorte.

Como já foi referido, para muitas pessoas, o Ano Novo Lunar é uma altura em que se consultam os astros para saber o que se vai passar nos próximos meses.

Todos os anos, certos signos do zodíaco chinês entram em conflito negativo com os astros, pelo que as visitas aos templos são consideradas uma boa forma de resolver esses conflitos e trazer paz aos próximos meses.

Dia 7: o aniversário do povo

O sétimo dia do Ano Novo Lunar (23 de fevereiro) é o dia em que os seguidores acreditam que a deusa-mãe chinesa, Nuwa, criou a humanidade. Por isso, é chamado renri/jan jat (o aniversário do povo).

Diferentes comunidades na Ásia servem vários pratos de “aniversário” nesse dia.

Por exemplo, os cantoneses comem pratos feitos com sete tipos de legumes. Na Malásia e em Singapura, o já mencionado “lançamento da prosperidade” pode aparecer nas mesas.

Dia 15: o Festival das Lanternas

O ponto alto de todo o Festival da primavera, o Festival das Lanternas, acontece no 15.º e último dia (3 de março em 2026).

Chamado Yuan Xiao Jie em chinês mandarim, é considerado o final perfeito para as semanas de preparativos e celebrações do Ano Novo Lunar.

O Festival das Lanternas celebra a primeira lua cheia do ano - daí o nome: Yuan significa início; Xiao significa noite.

Assinala o fim do inverno e o início da primavera.

Neste dia, as pessoas acendem lanternas para simbolizar a expulsão da escuridão e trazer esperança para o ano seguinte.

Na antiga sociedade chinesa, era o único dia em que as jovens podiam sair para admirar as lanternas e conhecer rapazes. Por esse motivo, foi também apelidado de Dia dos Namorados chinês.

Atualmente, as cidades de todo o mundo continuam a organizar grandes exposições de lanternas e feiras no último dia do festival.