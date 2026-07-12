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Nova detenção: homem britânico de 28 anos é suspeito do assassínio de Ann Widdecombe

CNN Portugal , MJC
Há 1h e 34min
Polícia na casa de Ann Widdecombe (AP)
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Vários peritos forenses estão a trabalhar na recolha de provas em casa da antiga ministra britânica

Um homem de 28 anos foi detido por suspeita do homicídio da antiga ministra britânica Ann Widdecombe, informou a polícia. O suspeito, um cidadão britânico branco, foi detido numa morada na região de South Yorkshire na noite de sábado e está sob custódia policial.

A polícia de Devon e Cornwall declarou: “Contamos com o apoio da Polícia Antiterrorista do Nordeste e da polícia de South Yorkshire, que efetuaram a detenção em nome da polícia de Devon e Cornwall. Até à data, não há informações que sugiram que este seja um incidente relacionado com terrorismo e, como força policial, mantemos a primazia da investigação”.

Um homem de 26 anos, detido em Newton Abbott na sexta-feira, no âmbito da investigação, foi libertado sem acusações no início da manhã de sábado e já não faz parte do inquérito.

As autoridades suspeitas que Widdecombe, de 78 anos, poderá ter permanecido morta em sua casa durante quase 24 horas antes de o seu corpo ser encontrado. A polícia coloca a hipótese de a ex-política de 78 anos ter sido atacada por volta das 12:30 de quarta-feira. O serviço de ambulâncias encontrou o corpo de Widdecombe no seu bungalow em Haytor, Devon, às 11:40 de quinta-feira.

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A família da conhecida política do Reino Unido foi informada sobre as últimas atualizações, confirmou a polícia.

Uma presença policial significativa permanece em redor da sua propriedade em Devon durante o fim de semana, onde vários peritos forenses estão a trabalhar na recolha de provas.

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Temas: Ann Widdecombe Reino Unido Homicídio

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