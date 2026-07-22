Dois minutos e 21 marteladas na cabeça: revelado o cenário da morte de uma antiga ministra do Reino Unido

António Guimarães
Há 1h e 51min
Homicídio de Ann Widdecombe (Matt Keeble/AP)
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Ainda não foi encontrada a razão para o homicídio de Ann Widdecombe, cujo corpo esteve um dia na cozinha até ser encontrado

Ann Widdecombe morreu depois de ter sido atingida 21 vezes por um martelo. Quase duas semanas depois da chocante morte da antiga ministra e eurodeputada do Reino Unido, a investigação traz novos factos.

O atacante entrou em casa da vítima, em Dartmoor, enquanto a mulher de 78 anos estava a almoçar, de acordo com as últimas informações divulgadas pelo tribunal.

A acusação detalhou o crime como um “ataque dirigido” por Joshua Kerry, um jovem de 28 anos que enfrenta uma acusação de homicídio.

O suspeito é um cidadão britânico de Yorkshire que aproveitou o momento do almoço para entrar na cozinha de Ann Widdecombe e desferir vários golpes com um martelo.

Vinte e um golpes, mais precisamente, de acordo com a acusação, que é liderada por Kashif Malik. Depois de acertar na cabeça da mulher, o homicida empurrou-a da cadeira, fazendo-a cair no chão.

Em prisão preventiva a aguardar o desfecho do caso, Joshua Kerry falou apenas para confirmar a sua identidade, não se tendo pronunciado como inocente ou culpado.

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Este desenho realizado pela artista Elizabeth Cook mostra Joshua Kerry, de 28 anos, a comparecer em tribunal (Elizabeth Cook/AP)
Este desenho realizado pela artista Elizabeth Cook mostra Joshua Kerry, de 28 anos, a comparecer em tribunal (Elizabeth Cook/AP)

De acordo com o tribunal, o crime ocorreu no espaço de apenas dois minutos, o suficiente para Ann Widdecombe ser brutalmente espancada.

O corpo acabaria por ser encontrado apenas no dia seguinte, pelo jardineiro que servia a casa, e a quem foi pedido que verificasse se estava tudo bem por parte do assistente pessoal da antiga governante.

Joshua Kerry acabou detido três dias após o crime, ficando agora a aguardar o desenrolar do julgamento atrás das grades. Até ao momento não é claro qual foi a motivação para o crime, mas a detenção ocorreu ao abrigo do Ato de Terrorismo.

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Temas: Ann Widdecombe Joshua Kerry Reino Unido
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